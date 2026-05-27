Luna Blu in arrivo su Roma: sarà una microluna rara, la più piccola dell’anno, da osservare al tramonto nel cielo della Capitale.

Roma si prepara a una serata con lo sguardo da rivolgere obbligatoriamente verso il cielo: è in arrivo la micro Luna Blu, un plenilunio raro che promette di illuminare la Capitale nel suo massimo splendore. Il nome è di quelli che affascinano, l’effetto di quelli che ammaliano e c’è un dettaglio astronomico la rende ancora più particolare: sarà infatti la Luna piena più piccola dell’anno, un appuntamento da non perdere per chi ama osservare il cielo.

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Cos’è la micro Luna Blu e quando vederla a Roma

La data da segnare in agenda è quella del 31 maggio 2026, quando tornerà la Luna Blu: non sarà una Luna davvero azzurra, ma la seconda Luna piena nello stesso mese. La prima l’abbiamo vista lo scorso 1° maggio, la seconda chiuderà il mese, creando quell’effetto raro che in inglese ha dato origine all’espressione “once in a blue moon”.

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Il momento esatto del plenilunio sarà alle 10:45 del mattino, quindi non osservabile nel buio della notte. Ma per Roma le serate migliori saranno quelle del 30 e del 31 maggio, quando la Luna apparirà piena e sorgerà verso est intorno al tramonto. Dai punti panoramici della città, dal Gianicolo al Pincio, fino agli scorci più aperti verso l’orizzonte, potrà regalare una luce calda e scenografica.

Questa Luna Blu sarà anche una microluna: si troverà vicino all’apogeo, cioè il punto più lontano della sua orbita dalla Terra. Per questo il disco lunare apparirà circa il 7% più piccolo della media, una differenza non sempre facile da cogliere a occhio nudo, ma interessante soprattutto in fotografia. A rendere l’osservazione ancora più suggestiva ci sarà la vicinanza con Antares, la stella rossastra dello Scorpione.

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