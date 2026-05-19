Roma punta sulla Metro D e sull’ampliamento della linea B: nuove fermate, collegamenti strategici e lavori attesi dal 2027.

A Roma si torna a ragionare sulla sua metropolitana come su una rete da completare, non più soltanto da rattoppare: nel nuovo piano entrano la Metro D, pensata per collegare quadranti oggi distanti, e l’ampliamento della linea B, con nuove ipotesi di prolungamento verso aree strategiche della città. Un progetto che promette di cambiare gli spostamenti quotidiani, ridurre le distanze e portare più trasporto pubblico dove oggi la domanda resta altissima. Ma quale sarà il percorso della nuova Metro? E quando partiranno i lavori?

LEGGI ANCHE: I ‘Dormienti’ di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio: «In silenzio come nelle cattedrali»

Metro D a Roma: il tracciato della nuova linea gialla, le fermate e il potenziamento della Metro B

La nuova Metro D sarebbe la quarta linea metropolitana di Roma. Il progetto punta a collegare il Nomentano con l’area dell’Eur Ardeatino, creando un asse tra il quadrante Nord Est e il Sud della città. Ci sarebbe già un’intesa parlamentare sulla realizzazione della linea gialla, che potrebbe entrare nella fase operativa nei primi mesi del 2027. L’obiettivo è doppio: servire zone oggi meno coperte dalla metropolitana e rafforzare l’intera rete del trasporto pubblico romano.

LEGGI ANCHE: La stazione più piccola al mondo si trova al centro di Roma, in pochi la conoscono

Il tracciato partirebbe dalla Nomentana, all’altezza del Raccordo, con fermate a Montesacro-Ojetti, Talenti, Adriatico e Jonio, dove è previsto lo scambio con la B1. Poi toccherebbe Fidene, con Vaglia e Val d’Ala, quindi il Salario, con Villa Chigi e Nemorense, indicata come capolinea temporaneo.

La tratta successiva, da Nemorense a Fermi, prevede otto stazioni. Il nodo più delicato riguarda lo scambio con la Metro A nel centro storico: le ipotesi sono Flaminio, Spagna o Barberini. Il percorso proseguirebbe poi verso Venezia, dove ci sarebbe lo scambio con la Metro C, quindi Trastevere e Fermi. Da qui sono previste altre otto stazioni, con alcune varianti, tra cui San Camillo, Magliana e Roma70.

Nel piano entra anche il potenziamento della linea B. Una prima ipotesi prevede il prolungamento oltre Laurentina, con fermate a Fonte Meravigliosa, Cecchignola Sud, Tor Pagnotta e Ardeatina sul Raccordo. Un’altra possibilità guarda invece al prolungamento da Eur Magliana verso Torrino Nord, Torrino Sud, Cina, Cavaceppi, Eroi di Cefalonia ed Eroi di Rodi, servendo anche Torrino, Spinaceto, Mostacciano e Tor de’ Cenci.

Photo Credits: Shutterstock