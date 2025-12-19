Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando a migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e spirituali del territorio.

In particolare, si registrerà un generale potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria 10.30-20.30 come nei sabati e nei giorni festivi, ci saranno 3 giornate di gratuità su tutta la rete, il ritorno fino alla Befana delle 2 linee speciali gratuite e la riapertura serale della Metro A.

Inoltre, il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con gli Ausiliari del traffico di Atac, intensificherà l’azione di monitoraggio e controllo dei flussi di traffico e degli stalli di sosta per garantire la piena efficienza del trasporto pubblico.

LE MISURE SPECIFICHE

3 giornate di gratuità del trasporto pubblico

Sono previste tre giornate di gratuità per tutte le linee del TPL locale di superficie e per le linee metropolitane: 8, 17 e 24 dicembre 2023.

Le navette gratuite

Per migliorare e velocizzare l’accesso alle vie del centro storico, tornano anche quest’anno le 2 linee circolari GRATUITE denominate “Free1” e “Free2” in partenza dalla Stazione Termini e da Piazzale dei Partigiani. Consentiranno di raggiungere velocemente Largo Chigi e saranno operative tutti i giorni, da venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024, dalle 9 alle 21, ogni 10 minuti. Il servizio speciale permetterà lo scambio auto-bus verso il centro storico dai 2 parcheggi:

LINEA FREE 1 scambio | parcheggio Roma Termini -via Marsala 1^ ora gratis

LINEA FREE 2 scambio | parcheggio Atac Partigiani per la parte in superficie e limitatamente alla disponibilità dei posti auto non occupati dagli abbonati (tariffa 0,80 €/ora – 5 €/g)

La linea elettrica 100 gratuita

Per agevolare gli spostamenti all’interno del Centro Storico, il servizio della linea elettrica 100, GRATUITA per tutto il periodo natalizio, viene esteso con l’attivazione anche nei giorni festivi. Avrà una frequenza di circa 13’.

Il ritorno a pieno servizio della Metro A – Intensificazione della Metro C

Torna fruibile fino a notte la Metro A che, proprio dall’8 dicembre, ripristina il suo regolare servizio dalle 5.30 alle 23.30 dalla domenica al lunedì e dalle 5.30 fino all’1.30 il venerdì e il sabato, grazie alla conclusione dei cantieri che nei mesi scorsi hanno garantito la sostituzione di 25 km di binari che attendevano di essere cambiati dal 2009. In generale la linea verrà rafforzata con 48 corse in più.

Un incremento della frequenza arriverà anche sulla linea della Metro C, garantendo 1 treno in più da metà giornata fino a fine servizio.

L’estensione dell’orario della ZTL

Si rafforzano le vigenti normative sulla ZTL, con il divieto di accesso dalle 6.30 alle 20, da lunedì a domenica, ad eccezione del 25 dicembre, al fine di limitare l’accessibilità al trasporto privato e favorire lo scambio tra mezzo privato e trasporto pubblico.

A proposito di questo, il Sindaco ha sottolineato: “L’anno scorso abbiamo visto che se l’ampliamento dell’orario si fa insieme al potenziamento del trasporto pubblico si incoraggiano i romani ad andare in centro“.

Taxi e NCC

Dall’8 dicembre al 31 dicembre tutti i cittadini maggiorenni potranno usufruire dei buoni viaggio di Roma Capitale:

sconto del 50% sul costo di ogni singola corsa Taxi o NCC (sconto massimo di 20 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili).

sconto del 100% per le persone con disabilità (sconto massimo di 40 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili).

Iniziative Sharing Roma

Durante il periodo natalizio gli operatori della Sharing Mobility potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali tese ad incentivare l’uso della mobilità condivisa. Per il Car Sharing di Roma Capitale previste promozioni sui lunghi noleggi e bonus per i nuovi Clienti pari a 20 euro sui futuri noleggi per chi attiva un contratto individuale o famiglia nel periodo 8 dicembre – 7 gennaio 2024.

Interventi specifici nei giorni di Natale, della Vigilia e per la notte di Capodanno

24 dicembre: le linee del TPL locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio fino alle 21. Per le linee notturne di superficie il servizio si svolgerà regolarmente ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che inizieranno alle 23:30.

25 dicembre: le linee del TPL locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio nelle fasce 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00.

31 dicembre: per la notte di fine anno, l’esercizio delle linee metropolitane sarà esteso fino alle ore 2:30 del 1° gennaio 2024. A seguire saranno attivate le linee del servizio sostitutivo metroferro, che sarà attivo dalle 2:30 alle 8 circa del 1° gennaio.

Le linee di superficie saranno attive fino alle 21 con l’estensione fino alle ore 02:30 del 1° gennaio 2024 per 11 linee che collegano alle metropolitane e poi i bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME. Dalle 8 del 1° gennaio regolare servizio di tutta la rete bus, tram e metro.