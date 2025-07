Metro B e Metro C chiuse a causa dell’esplosione di un distributore di carburante a Centocelle

La Metro B è chiusa nella tratta Castro Pretorio – Laurentina, sia in direzione Rebibbia (linea B) che in direzione Jonio (linea B1). A comunicarlo è ATAC, che segnala un servizio modificato e la sostituzione con bus navetta lungo l’intero tratto non attivo.

La circolazione dei treni resta attiva solo da Castro Pretorio verso nord, in direzione Rebibbia e Jonio.

Servizio sostitutivo: le fermate dei bus navetta

Per garantire il collegamento tra le stazioni della tratta interrotta, ATAC ha attivato un servizio di bus con le seguenti fermate:

Castro Pretorio : via San Martino della Battaglia

: via San Martino della Battaglia Termini (verso Castro Pretorio) : via Giolitti

: via Giolitti Termini (verso Laurentina) : capolinea bus corsia lato via Cavour

: capolinea bus corsia lato via Cavour Cavour (verso Laurentina) : via Cavour, fermata metro

: via Cavour, fermata metro Cavour (verso Termini) : via Merulana, altezza piazza Santa Maria Maggiore

: via Merulana, altezza piazza Santa Maria Maggiore Colosseo : via Celio Vibenna

: via Celio Vibenna Circo Massimo (verso Laurentina) : piazza di Porta Capena

: piazza di Porta Capena Circo Massimo (verso Castro Pretorio) : viale Aventino

: viale Aventino Piramide : piazzale Ostiense, fronte stazione

: piazzale Ostiense, fronte stazione Garbatella : via Ostiense, altezza ponte Spizzichino

: via Ostiense, altezza ponte Spizzichino San Paolo (verso Laurentina) : viale Baldelli

: viale Baldelli San Paolo (verso Piramide) : via Ostiense, altezza via Tessalonica

: via Ostiense, altezza via Tessalonica Marconi : viale Marconi, presso la stazione

: viale Marconi, presso la stazione Eur Magliana : via di Val Fiorita, presso la stazione

: via di Val Fiorita, presso la stazione Eur Palasport : viale Europa

: viale Europa Eur Fermi : viale Europa

: viale Europa Laurentina: piazzale della stazione

Disagi e attese per i pendolari

L’interruzione della tratta ha causato ritardi e affollamenti alle fermate dei bus sostitutivi, soprattutto nelle ore di punta. Non sono ancora state comunicate le cause ufficiali del blocco né la durata prevista del servizio alternativo.

ATAC invita gli utenti a consultare il proprio sito e i canali social per aggiornamenti in tempo reale.