Oggi, domenica 22 marzo, il trasporto pubblico romano subisce importanti variazioni a causa dello svolgimento della Maratona di Roma, evento che coinvolge gran parte del centro cittadino.

In particolare, è stata disposta la chiusura della stazione Colosseo, snodo centrale per le linee Metro B, B1 e C. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei partecipanti e consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, che richiama ogni anno migliaia di atleti e spettatori.

Le limitazioni non riguardano solo la metropolitana. Anche la rete di superficie — autobus e tram — è interessata da deviazioni, sospensioni e modifiche di percorso lungo le aree attraversate dalla maratona. Le variazioni sono già operative e resteranno in vigore per tutta la durata dell’evento.

Sulle linee tramviarie 2, 3, 8 e 19Nav e sulle linee bus H-C2-C3-23-30-31-32-34-40-44-46-49-51-52-53-60-62-63-64-69-70-71-75-77-80-81-83-85-87-89-280-628-85-98-115-118-160-170-180F-190F-200-201-301-446-490-492-495-590-671-714-715-716-719-775-781-798-870-881-910-911-913-916F-990 sono iniziate le modifiche previste per la gara in programma oggi dalle 8 con partenza da via dei Fori Imperiali.

In dettaglio, le linee 85, 160, 671, 714, C2 e C3 sono deviate;



le linee 2, 19Nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280 e 628 sono sospese;



le linee 3, 8, 23, 31, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H sono limitate.

Qui orari e limitazioni.

Si invitano i cittadini e i turisti a pianificare con anticipo i propri spostamenti, consultando i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale e percorsi alternativi.

Le autorità consigliano, ove possibile, di utilizzare linee non interessate dalle chiusure o di optare per spostamenti a piedi nelle zone centrali, dove il traffico risulta fortemente limitato.

La situazione tornerà progressivamente alla normalità al termine della manifestazione, previsto nel corso della giornata.