Roma metro A, la fermata Re di Roma cambia nome e diventa un soggiorno di casa

La stazione della metropolitana A di “Re di Roma” cambia nome e diventa “Deliveroo Re di Roma”.

Fino al 29 maggio la fermata della Metro situata lungo Via Appia Nuova si trasforma in un soggiorno di casa nel quale rivivere i rituali del buon cibo a domicilio.

I romani e i tanti turisti in viaggio potranno vivere, direttamente sulla banchina di imbarco, un’attesa del treno del tutto speciale ed insolita interpretando i riti del food delivery: dalla scelta di cosa ordinare, all’attesa per il rider, fino alla sfida per accaparrarsi l’ultima patatina fritta rimasta, un’esperienza da immortalare e condividere sui social.

Secondo la ricerca Deliveroo/SWG l’attesa per l’arrivo del cibo è trepidante, tanto che un 1 italiano su 3 che non riesce ad attendere il suono del campanello di casa e si fa trovare in anticipo sul portone d’ingresso. L’ultima fetta di pizza, o l’ultimo pezzo di sushi, spetta ai piccoli di casa e, quando si tratta di decidere cosa ordinare, si sceglie d’accordo con il partner o si opta per decisione democratica.

credits foto @Deliveroo

Per quanti si cimenteranno, immortalando con selfie e stories su Instagram la special Deliveroo experience presso la stazione “Deliveroo Re di Roma”, in omaggio speciali gadget e credit voucher da utilizzare sull’app di Deliveroo. ​

Ma c’è di più. Ad animare ed intrattenere i viaggiatori si alterneranno ​ 3 noti street artist che, con le loro performance, renderanno l’esperienza e l’attesa ancor più coinvolgente: Gabriele Pollina, musicista di fama internazionale noto per i suoi live show nei quali si esibisce con il suo immancabile “handpan”; Raffaello Corti, mago che intratterrà il pubblico con trucchi di magia e la sua immancabile ironia che l’hanno reso celebre al grande pubblico; “Solo”, pittore e street artist romano, che si cimenterà in live art session durante le quali inonderà la stazione della metropolitana con i vivacissimi colori delle sue opere. ​

La speciale attivazione nella stazione della metro “Re di Roma” prende il via in occasione del lancio di “Io Deliveroo così”, la nuova campagna TV della piattaforma ​ incentrata proprio sulla relazione personale tra i clienti e il buon cibo, fatta di comportamenti e gesti quotidiani ​che le persone mettono in pratica per godersi il cibo a domicilio preferito, semplicemente come piace a loro.

La campagna, on air da questa settimana in Italia e presente su TV/VOD, canali digitali e PR, si compone di ​ una serie di tre spot: “L’ordine”, “L’arrivo” e “L’ultimo nigiri”: