Il mercato immobiliare 2025 decreta che la Capitale è la vincitrice assoluta. Ma quali sono i quartieri più richiesti da chi cerca casa a Roma?

Tra le sorprese del 2025 che si sta per concludere, c’è stato uno strano sorpasso sul mercato immobiliare che ha visto Roma diventare il nuovo punto di riferimento e il motore di questi movimenti, staccando nettamente Milano. Si tratta di un sorpasso che fino a qualche anno fa sembrava completamente impensabile, dato soprattutto lo storico ruolo del capoluogo lombardo come locomotiva economica e sociale del Paese. La verità, però, è che c’è stato un cambio di rotta. Ma quali sono i quartieri più richiesti da chi è alla ricerca di una casa a Roma?

Roma davanti a Milano: un mercato immobiliare in piena espansione. Quali sono i quartieri più richiesti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 2025 è stato un anno record per il mercato immobiliare romano, che ha superato quello milanese sia per volumi di ricerca sia per attrattività complessiva. La Capitale ha visto concentrarsi una quota crescente di interesse, spinta da prezzi ancora competitivi rispetto al capoluogo lombardo e da una maggiore varietà di offerta.

Tra i quartieri più cercati restano saldi i grandi classici: il Centro Storico, sempre ambito nonostante i valori elevati, l’asse Parioli-Flaminio, il residenziale Salario-Trieste e zone consolidate come Prati. Accanto a questi, cresce l’interesse per il Prenestino, considerato sempre più strategico per chi cerca margini di rivalutazione.

La sorpresa dell’anno è arrivata però dalle aree legate alla mobilità urbana. Le ricerche premiano nettamente Termini e Re di Roma, ma il vero exploit è quello di San Giovanni, che si è affermato come il quartiere più richiesto del 2025. La presenza della metropolitana, gli interscambi e i recenti interventi di riqualificazione hanno trasformato l’area in un polo estremamente appetibile sia per l’acquisto sia per l’affitto.

