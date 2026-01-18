È in programma oggi, domenica 18 gennaio, una manifestazione statica in piazza di Porta San Giovanni a sostegno delle proteste in Iran. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, con una partecipazione stimata di circa 400 persone.

L’evento rientra in una finestra temporale più ampia di attenzione alla sicurezza e alla viabilità, con validità del dispositivo dalle 5:30 alle 20. È infatti previsto un servizio di viabilità dedicato, finalizzato sia al rispetto della segnaletica stradale sia alla gestione del traffico in caso di eventuali chiusure temporanee che dovessero rendersi necessarie nell’area.

La presenza delle forze dell’ordine e degli operatori della mobilità servirà a garantire lo svolgimento pacifico della manifestazione e a ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti, in una giornata già caratterizzata dalle limitazioni al traffico legate alla domenica ecologica.

Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di valutare percorsi alternativi durante le ore della manifestazione.

