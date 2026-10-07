A Roma si aprono le porte di luoghi chiusi al pubblico: ottobre offre visite guidate per scoprire la città oltre i noti itinerari turistici.

Roma, lo sappiamo, custodisce una serie di luoghi che, nella vita di tutti i giorni, restano fuori dalla portata di visitatori e curiosi. Questo mese, tuttavia, alcune porte si apriranno, offrendoci l’occasione di scoprire una città meno conosciuta, oltre gli itinerari abituali. È infatti arrivato il momento di poter guardare la Capitale con occhi diversi, approfittando di opportunità che non si presentano ogni giorno. Ma cosa si può visitare ad ottobre che normalmente rimane con le porte serrate?

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Roma, ad ottobre aperture straordinarie dei luoghi solitamente chiusi al pubblico

Andiamo con ordine e partiamo dal princpio. Il 16 ottobre si visita Palazzo Borromeo; il 17 tocca a Palazzo Chigi e al MIT Contemporaneo, la collezione d’arte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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Tra le occasioni da cogliere figurano anche le aperture dell’Arco di Malborghetto e del Parco archeologico di Gabii, le iniziative di Archeologia in Comune e le Passeggiate Romane.

Spazio inoltre al giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura, visitabile giovedì e venerdì, e al Collegio Romano, con incontri e aperture straordinarie il 20 e 27 ottobre. Un’occasione per entrare nelle sedi istituzionali e scoprire degli angoli archeologici attraverso visite guidate e percorsi dedicati alla città.

Il programma gratuito e low cost prosegue con Romadiffusa all’Esquilino, il 10 e 11 ottobre, e il Tevere Day, fino all’11. Il 10 ottobre, per la Giornata del contemporaneo, aprono gratuitamente MAXXI, MACRO e Istituto Centrale per la Grafica. Dal 19 al 25 ottobre, Rome Art Week offre eventi, mostre e studi d’artista aperti senza biglietto. Il 25 ottobre, infine, ingresso gratuito ai Musei Vaticani dalle 9 alle 14, con ultimo accesso alle 12.30.

Date, turni e prenotazioni vanno verificati per ciascun appuntamento.

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