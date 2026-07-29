Stasera potremo ammirare nel cielo la Luna Piena del Cervo, la più spettacolare dell’estate 2026: dove vederla a Roma.

Roma si prepara a una delle notti più luminose dell’estate: stasera, mercoledì 29 luglio 2026, sopra i tetti della Capitale comparirà la Luna piena del Cervo, il plenilunio che domina il cielo di fine luglio. Per chi vorrà osservarla, il momento decisivo arriverà dopo il tramonto: basterà cercare un orizzonte libero verso est e attendere che il grande disco lunare salga lentamente, accendendo la notte romana con una luce intensa e spettacolare.

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Dove e quando vedere la Luna del Cervo a Roma il 29 luglio 2026

La Luna Piena del Cervo arriverà esattamente alle 16.36, quando però il nostro satellite naturale sarà ancora sotto l’orizzonte italiano. A Roma bisognerà attendere poco dopo le 20.30, quando il satellite sorgerà a est, nella costellazione del Capricorno. Da quel momento resterà visibile per tutta la notte, attraversando il cielo fino all’alba del 30 luglio.

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Per osservarla al meglio conviene scegliere un punto panoramico, lontano da edifici e ostacoli, come il Gianicolo, Monte Mario o il Parco degli Acquedotti. Non servono strumenti professionali di alcun tipo: il fenomeno è perfettamente visibile a occhio nudo.

Il nome di “Luna del Cervo” arriva dalle tradizioni dei nativi americani e richiama il periodo dell’anno in cui ai cervi maschi ricresce il palco, destinato a diventare sempre più grande e ramificato. La serata coinciderà anche con il picco delle Delta Aquaridi Meridionali, uno sciame di stelle cadenti attivo tra luglio e agosto. La forte luminosità del plenilunio renderà le meteore più difficili da vedere, ma qualche scia potrebbe comunque comparire nelle ore prima dell’alba.