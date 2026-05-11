Da Roma, osservare la Luna piena più piccola dell’anno offrirà un’esperienza differente: dalla Capitale sarà gigantesca.

A Roma sta per arrivare uno di quegli spettacoli celesti capaci di ingannare lo sguardo e accendere la curiosità di tutti: la Luna piena più “piccola” dell’anno, almeno dal punto di vista astronomico, potrà infatti apparire enorme agli occhi di chi la osserverà dalla Capitale. Un paradosso solo apparente, legato a un raro incrocio tra distanza reale, posizione nel cielo ed effetto ottico.

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La Luna Piena Blu del 31 maggio 2026 sarà anche una microluna: la più piccola dell’anno (ma gigantesca da Roma)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il prossimo 31 maggio il cielo ci offrirà una Luna Blu, cioè la seconda Luna piena nello stesso mese. La prima di maggio è stata la Luna dei Fiori del 1° del mese, mentre nel suo ultimo giorno il nostro satellite tornerà pieno, anche se il nome non deve trarre in inganno: non diventerà davvero blu.

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La particolarità è che questa Luna Blu coinciderà con una microluna. Significa che il satellite naturale della Terra sarà vicino all’apogeo, il punto della sua orbita più lontano dalla Terra.

Il paradosso è tutto qui: la Luna piena astronomicamente più piccola potrà sembrare enorme quando sorgerà bassa sull’orizzonte romano. È l’effetto della cosiddetta illusione lunare: il cervello confronta il disco lunare con elementi del paesaggio, come cupole, palazzi, pini, campanili e monumenti, facendolo apparire molto più grande di quanto sia davvero.

Per questo Roma sarà uno scenario perfetto. Osservarla da punti panoramici come il Gianicolo, il Pincio o da una terrazza rivolta verso l’orizzonte orientale potrà amplificare l’impressione visiva. La Luna non cambierà la sua dimensione reale, né si avvicinerà improvvisamente alla Terra: sarà il nostro sistema percettivo a “ingigantirla”.

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