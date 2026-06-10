Roma gratis a giugno 2026: mostre, eventi, musica e tradizioni per vivere la Capitale low cost nelle prossime settimane.

Il mese di giugno 2026 a Roma ci offre una serie di eventi e di occasioni per vivere la città praticamente gratis, o comunque con un occhio al portafoglio. Tra mostre temporanee, grandi manifestazioni, musica, tradizioni popolari e appuntamenti simbolici, la Capitale sarà animata completamente in un mese già entrato nel vivo. Basta un occhio al calendario verso le prossime settimane per trovare qualcosa di meraviglioso, tra cultura, piazze e bellezza.

Un capolavoro di Caravaggio gratis a Roma (fino al 21 giugno 2026)

Fino al 21 giugno si può ammirare gratuitamente il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio, acquistato dallo Stato italiano per la cifra record di 30 milioni di euro. L’opera è esposta nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, a Palazzo della Minerva, vicino al Pantheon, prima dell’ingresso definitivo a Palazzo Barberini.

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Roma Summer Fest 2026: gli eventi gratis (e non) a giugno

Dal 12 giugno parte il Roma Summer Fest 2026, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il programma prosegue fino a settembre con oltre 70 spettacoli, tra pop, rock, jazz, elettronica, colonne sonore e world music. Non tutti gli eventi sono free-entry, ma è uno degli appuntamenti da seguire per orientarsi nell’estate culturale romana.

In arrivo il Roma Pride 2026

Il 20 giugno la città ospiterà il Roma Pride 2026, manifestazione dedicata ai diritti, alla visibilità e all’uguaglianza della comunità LGBTQIA+. Il corteo sarà uno degli eventi pubblici più partecipati del mese: un appuntamento politico, sociale e urbano che trasforma le strade in un grande messaggio collettivo.

Infiorata storica di Roma

Il 29 giugno torna l’Infiorata Storica di Roma, tra Piazza San Pietro e Via della Conciliazione. Le Pro Loco d’Italia realizzeranno quadri floreali colorati, portando nel cuore della Capitale arte, tradizione e identità dei territori.

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