Scattano da oggi, 16 marzo, le multe per chi supera i 30 chilometri orari nel centro storico di Roma. Il Campidoglio ha esteso il limite su tutta l’area centrale classificando le strade come “strade urbane ciclabili”, con controlli mirati soprattutto su una ventina di arterie principali.

L’obiettivo del provvedimento è ridurre incidenti, rumore e inquinamento. Secondo lo studio commissionato dal Comune, la riduzione del limite di velocità a 30 km/h potrebbe portare a un calo del 22% dell’indice di pericolosità stradale, con benefici soprattutto nelle ore notturne tra le 22 e le 6. Previsti anche effetti sull’ambiente: meno emissioni di ossidi di azoto, anidride carbonica e monossido di carbonio e una riduzione del rumore di circa 2,1 decibel.

Multe, punti patente e sospensione

Chi supera il limite di 30 km/h rischia sanzioni diverse a seconda dell’eccesso di velocità, come previsto dal Codice della strada:

Fino a 10 km/h oltre il limite: multa da 42 a 173 euro

multa da Da 10 a 40 km/h oltre il limite: multa da 173 a 695 euro e -3 punti patente

multa da e Da 40 a 60 km/h oltre il limite: multa da 543 a 2.170 euro , -6 punti e sospensione patente da 1 a 3 mesi

multa da , e Oltre 60 km/h oltre il limite: multa da 845 a 3.382 euro, -10 punti e sospensione patente da 6 a 12 mesi

I controlli saranno effettuati con autovelox mobili: il dispositivo dovrà essere preceduto da cartelli di segnalazione e le pattuglie fermeranno i trasgressori per la contestazione immediata.

Le strade sotto controllo

Sono circa venti le strade dove sarà più facile trovare controlli della velocità. Tra queste:

via Nazionale

via del Plebiscito

Corso Vittorio Emanuele II

via del Teatro Marcello

via Petroselli

via Zanardelli

Corso Rinascimento

via del Tritone

via Barberini

via Veneto

via Florida

via delle Botteghe Oscure

Traforo Umberto I

via Milano

via Torino

via Fontanella Borghese

via di Monte Brianzo

via del Babuino

discesa del Pincio

L’asse principale sotto osservazione resta quello che collega la zona di Stazione Termini con l’area del Vaticano, passando proprio per via Nazionale, via del Plebiscito e Corso Vittorio.

In molte strade della Ztl il limite di 30 km/h era già in vigore: circa il 48% della rete viaria del centro. Con la nuova ordinanza, la misura viene estesa praticamente a tutto il centro storico.