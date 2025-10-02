La Roma di Gian Piero Gasperini torna protagonista in Europa League. Dopo l’esordio vincente contro il Nizza, i giallorossi ospitano all’Olimpico il Lille nella seconda giornata della fase a gironi. Fischio d’inizio fissato per giovedì 2 ottobre alle ore 18:45.

Le scelte di Gasperini

Il tecnico valuta qualche rotazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Out ancora Dybala, fermato da un infortunio (e reduce dall’annuncio della paternità), e Bailey. In attacco occasione dal 1’ per Ferguson, con Dovbyk pronto a subentrare.

Sulla trequarti ci saranno El Shaarawy e probabilmente Soulé, in leggero vantaggio su Pellegrini. Sugli esterni spazio a Rensch e Tsimikas, mentre in difesa Hermoso prende il posto di N’Dicka accanto a Mancini e Celik. In mezzo al campo certa la presenza di El Aynaoui, con Koné favorito su Cristante.

Il Lille di Genesio

Dall’altra parte, i francesi si affidano all’esperienza di Olivier Giroud, ex Milan e vincitore dell’Europa League con il Chelsea. Alle sue spalle agiranno Fernandez-Pardo, Haraldsson e Correia. In porta spazio a Bodart.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

All.: Gasperini

Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia; Giroud.

All.: Genesio

Dove vedere Roma-Lille in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport. Gli abbonati potranno inoltre seguirlo in streaming tramite Sky Go. Disponibile anche la visione su NOW, la piattaforma on demand di Sky.