A Roma migliaia di persone leggeranno lo stesso libro al tramonto: evento gratuito da prenotare per vivere la Capitale come una biblioteca.

Migliaia di persone si preparano a vivere un rito collettivo insolito: leggere lo stesso libro, nello stesso momento, trasformando Roma in una grande biblioteca all’aperto. Non sarà una semplice lettura pubblica, ma un appuntamento diffuso, gratuito e condiviso, da prenotare in anticipo per partecipare a un’esperienza pensata come un momento unico. Un modo tutto nuovo per vivere la cultura nella Capitale.

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Il 17 giugno a Roma si leggerà lo stesso libro: una lettura pubblica condivisa

Il prossimo 17 giugno Roma vivrà uno di quegli eventi capaci di cambiare, almeno per una sera, il ritmo della città. Si chiama “La tempesta silenziosa” ed è un’iniziativa gratuita ideata da Alessandro Baricco e promossa dall’Assessorato alla Cultura. L’idea è semplice e potentissima: migliaia di persone leggeranno lo stesso libro nello stesso momento, immerse in una sorta di corrente comune fatta di silenzio, parole e musica.

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Il volume scelto è “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij, un testo breve, intenso, sospeso tra sogno, attesa e desiderio. Un libro perfetto per un appuntamento al tramonto, quando Roma si accende di una luce teatrale e ogni piazza sembra diventare scena.



I partecipanti riceveranno il libro nei diversi presìdi distribuiti in tutti i Municipi, così da rendere l’evento non solo centrale ma davvero cittadino, con le prenotazioni gratuite che apriranno il 3 giugno.

“La tempesta silenziosa” non resterà confinata in un solo luogo. Al contrario, attraverserà Roma passando per sei spazi simbolici: Stadio Palatino, Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell’Opera di Roma e Piazza del Campidoglio. Sono luoghi molto diversi tra loro, ma proprio questa varietà racconta il senso dell’iniziativa: unire archeologia, musei, teatri, quartieri, cultura alta e vita quotidiana.

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