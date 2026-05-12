Roma legge Baricco il 17 giugno: “La tempesta silenziosa” invade la Capitale con pagine, voci e ascolto condiviso.

È una Roma che legge insieme ad Alessandro Baricco: il 17 giugno “La tempesta silenziosa” attraverserà la Capitale con una grande esperienza collettiva dedicata alla forza della lettura. Un titolo evocativo, quasi paradossale, che ci suggerisce un’invasione senza rumore: non fatta di clamore, ma di pagine, voci e ascolto condiviso. Per una sera, Roma diventerà il teatro diffuso di un rito culturale capace di unire luoghi, persone e immaginazione.

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Roma legge (con) Baricco il 17 giugno: ‘La tempesta silenziosa’ invade la Capitale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alle 20.47 del 17 giugno, allo Stadio Palatino, Alessandro Baricco aprirà la lettura de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij davanti a migliaia di persone. Nello stesso momento, in diversi punti della città, altri lettori seguiranno la stessa pagina, accompagnati dalla medesima scenofonia trasmessa in diretta. È questo il nucleo de La tempesta silenziosa, format ideato dallo scrittore e promosso dall’assessorato capitolino alla Cultura. L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico, nasce dall’idea che leggere sia un gesto mite, quasi invisibile, ma capace di generare un’intensità collettiva rara. Non una semplice presentazione, dunque, ma una lettura urbana simultanea, pensata per trasformare Roma in un unico grande spazio narrativo.

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Il progetto coinvolgerà sei sedi principali: Stadio Palatino, Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell’Opera di Roma e piazza del Campidoglio. L’accesso sarà gratuito, con prenotazione disponibile dal 3 giugno. Accanto ai grandi luoghi istituzionali, potranno aderire anche librerie, biblioteche, cinema, teatri, associazioni e spazi di aggregazione nei Municipi romani, trasformandosi in “piccole tempeste” diffuse. Baricco avvierà la serata, mentre Isabella Ragonese chiuderà la lettura dopo circa un’ora e mezza; a seguire, un dj set finale. L’evento inaugurerà anche la stagione estiva dello Stadio Palatino, che continuerà con Letterature – Festival Internazionale di Roma.

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