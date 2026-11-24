La tregua dal maltempo è già finita: una nuova perturbazione atlantica sta per raggiungere Roma e il Lazio.

La tregua dal maltempo sembra essere già arrivata al capolinea per Roma e il Lazio, dove le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare nuovamente. A cambiare le carte in tavola sarà l’arrivo di una nuova perturbazione, che porterà con sé piogge intense e un generale abbassamento delle temperature. Ma quando entrerà nel vivo questa nuova ondata di maltempo? E quali saranno le conseguenze sul territorio della nostra regione?

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Maltempo a Roma e nel Lazio: quando arrivano le piogge più intense e le previsioni per il weekend

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche già a partire da martedì 24 novembre. Le prime precipitazioni interesseranno il Viterbese, per poi raggiungere in serata anche la provincia di Roma.

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La giornata più critica sarà tuttavia quella di mercoledì 25 novembre, quando sono attese piogge diffuse, persistenti e anche a carattere temporalesco. Particolarmente interessato sarà il Frusinate, dove nelle zone interne potrebbero cadere tra i 100 e i 150 millimetri di pioggia.

Soffieranno inoltre forti venti di Scirocco, mentre le temperature massime raggiungeranno i 18 gradi a Roma e Latina e i 15 a Viterbo e Frosinone. Da giovedì 26 novembre la perturbazione comincerà ad allontanarsi, senza però garantire un ritorno immediato del bel tempo. Saranno ancora possibili rovesci intermittenti e nevicate sull’Appennino sopra i 1.500 metri.

L’instabilità proseguirà anche venerdì 27 novembre, con precipitazioni attese soprattutto nelle zone meridionali della regione. Per assistere a un miglioramento più significativo bisognerà attendere il fine settimana del 28 e 29 novembre, quando le condizioni meteorologiche dovrebbero finalmente stabilizzarsi. A questo cambiamento si accompagnerà tuttavia un generalizzato calo delle temperature.

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