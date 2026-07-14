A poco più di un’ora da Roma c’è un lago unico: sulle sue acque limpide si muove un’isola galleggiante spinta da vento e correnti.

Di laghi che si nascondono a due passi da Roma ce ne sono tantissimi, ma quello del quale parliamo oggi è in grado di regalare uno spettacolo naturale fuori dal comune: sulla superficie delle sue acque limpide si muove infatti una vera isola galleggiante, spostata lentamente dal vento e dalle correnti. Un fenomeno incredibilmente affascinante, quasi magico, che continua a sorprendere visitatori, fotografi e amanti delle gite nella natura. Ma dove si trova questo lago?

Il Lago di Posta Fibreno e l’incredibile isola galleggiante

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo misterioso del quale stiamo parlando è il lago di Posta Fibreno, nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone. Protetto da una riserva naturale regionale, è alimentato da sorgenti carsiche che mantengono le acque fredde, trasparenti e ricche di biodiversità. La sua attrazione più celebre è la “Rota”, un isolotto naturale formato da torba, radici, sfagni e cannucce di palude.

LEGGI ANCHE:– Falvaterra, l’incantevole borgo su uno sperone con vista mozzafiato su tutta la Ciociaria

Con un diametro di circa 30-40 metri, la Rota non è ancorata al fondale e può quindi cambiare posizione quando soffiano il vento o variano le correnti. Un’isoletta, questa, conosciuta già nell’antichità: persino Plinio il Vecchio la descrisse nella sua Naturalis Historia.

La riserva naturale nella quale il lago è immerso si estende per oltre 400 ettari ed è attraversata da sentieri, pontili e punti di osservazione. Un percorso facile di circa quattro chilometri permette di costeggiare il lago e ammirare aironi, folaghe, cormorani e martin pescatori.

È possibile dedicarsi anche al birdwatching, alla fotografia naturalistica, al trekking o alle escursioni in canoa. Nelle acque vive inoltre la rara trota del Fibreno, specie caratteristica di questo ecosistema.

Insomma, Posta Fibreno è così una destinazione perfetta per una gita fuori porta tra paesaggi incontaminati e fenomeni naturali sorprendenti.

Photo Credits: Shutterstock