Roma, laboratorio di ricerca architettonica rivolto a giovani esperti di architettura promosso da Paccab

TIX - Laboratorio di Ricerca Architettonica, il progetto di Paccab vincitore di Vitamina G il bando promosso dalla Regione Lazio

Tra i vincitori del bando Vitamina G, nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù, c’è l’associazione Paccab. Il loro progetto si chiama TIX – Laboratorio di Ricerca Architettonica, ed è rivolto a giovani professionisti, esperti e studenti di architettura con l’obiettivo di formarli e, in seguito, incentivarli alla ricerca.

Dopo aver dato la possibilità di candidarsi per partecipare al progetto, sono stati selezionati 8 candidati che nella sede di Viale delle Mura Aurelie 19, a Roma, partecipano ai laboratori rivolti. Uno spazio che non è solo un laboratorio ma anche un’area di co-working; e soprattutto, un luogo in cui rodare i motori per aprire poi le attività anche ad utenti esterni.

Due gli obiettivi che si pone Paccab con TIX – Laboratorio di Ricerca Architettonica. Da una parte il progetto si propone di fare formazione in ambiti molto attuali connessi all’architettura, che guardano alla ricerca internazionale, e si focalizzano su temi quali quello della progettazione e prototipazione parametrica e responsiva, della realtà virtuale e realtà aumentata. Dall’altra, la formazione ha l’obiettivo di essere canalizzata verso una ricerca che possa offrire ai partecipanti l’opportunità di applicare la formazione, mentre il laboratorio vuole proporsi nel panorama di ricerca con miglior credibilità.

A condurre il laboratorio, ci saranno docenti e professionisti come l’architetto Michele Calvano, l’architetto Giovanni Messina e Paolo Cappelletto.

