Roma si conferma crocevia dell’alta gastronomia contemporanea con il ritorno di MidNite Chef, la rassegna firmata Nite Kong che mette in dialogo grandi chef italiani e mixology d’autore. Ripartito lo scorso 27 novembre, il format alza ulteriormente il livello nella sua seconda edizione, trasformando la cena in un’esperienza notturna immersiva, tra cucina d’autore, cocktail su misura e atmosfera teatrale.

Dopo gli appuntamenti con Edoardo Fumagalli e Carlo Cracco, il 22 gennaio è la volta di Davide Guidara, chef de I Tenerumi al Therasia Resort di Vulcano, fresco di due stelle Michelin e tra i massimi interpreti della nuova cucina vegetale. Classe 1994, Guidara porta a Roma una visione radicale e raffinata, che mette le verdure al centro del racconto gastronomico, con l’obiettivo di elevarle tanto nell’alta cucina quanto nell’immaginario comune.

Per MidNite Chef, Guidara firma un menu di sei assaggi, interamente vegetale, pensato in dialogo con una drink list creata dal team di Patrick Pistolesi. Dal piatto Zucchina, aglio e menta al dessert Limone, ogni portata trova il suo contrappunto liquido in cocktail che giocano su note green, umami, agrumate e speziate, in un’alternanza studiata per sorprendere e coinvolgere il palato.

MidNite Chef conferma così la propria evoluzione: non più semplici abbinamenti, ma una narrazione condivisa tra chef e bartender. «Il food pairing non è una regola, è un incontro», racconta Pistolesi, che ha immaginato il progetto come un rituale gastronomico notturno, dove luci, musica e ritmo del servizio diventano parte integrante dell’esperienza.

La rassegna proseguirà fino a giugno con chef di primo piano della scena italiana, rafforzando il ruolo di Roma come capitale di un nuovo modo di vivere l’alta cucina: più libero, immersivo e profondamente contemporaneo.



Orario e prenotazione delle pairing nights:

ore 21:30

Piattaforma Superb



