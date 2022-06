Roma, la gelateria da record: qui ne puoi trovare oltre 250!

Gelateria Alaska, la gelateria di Roma Nord che non pone limiti all'immaginazione

Quella della Gelateria Alaska è una storia senza fine; simbolo di Roma Nord tanto che lo scrittore Federico Moccia lo citò nei suoi romanzi come il punto di aggregazione dei giovani romani, provenienti da Parioli, Corso Francia, Villa Clara, Fleming riuscendo però, col tempo, a farsi apprezzare dall’intera capitale. In un periodo storico in cui tutto è mutevole, la Gelateria Alaska si prepara a festeggiare, il prossimo anno, i 25 anni di attività; anni in cui è riuscita a rimanere ben salda nonostante l’avvento di tante nuove aperture che si sono susseguite nei pressi di Ponte Milvio. Il segreto del suo intramontabile successo è sicuramente quello di esser rimasta sempre fedele al vero gelato al naturale, così come si faceva una volta.

La gelateria ha una vastissima scelta, una delle poche su Roma con più di 50 gusti esposti e un totale di oltre 250, tutti rigorosamente prodotti senza polveri aggiunte.

“Quando si lavora il gelato in maniera naturale non c’è limite alla quantità di gusti che possono essere creati” spiega Claudio, uno dei proprietari della storica insegna.

Infatti, la Gelateria Alaska non pone limiti all’immaginazione; è possibile trovare il gelato al pomodoro e basilico, agli asparagi o quello al risotto allo zafferano. Attualmente vanta una linea proteica, realizzata con i prodotti Enervit, e una linea sugar free, tramite il gelato alla stevia.

Nel caso in cui, invece, si fosse in dubbio tra un aperitivo e un buon gelato, la soluzione è semplice: gelato allo Spritz, Mojito e Caipiroska per un dolce aperitivo! Vasta anche la scelta di gelati di frutta al naturale ma anche al cioccolato fondente, apprezzati anche dai clienti vegani.

“Tutti i nostri gusti più particolari o eccentrici sono molto apprezzati dai nostri affezionati clienti ma quel che è certo è che ci sono dei gusti intramontabili, proprio come noi: cioccolato, nocciola, crema e pistacchio sono sempre i più amati, forse perché quando qualcosa è buono e sa di casa, non si cambia”

Non solo gelati

Frappè, frullati, semifreddi, torte gelato sono alcuni dei prodotti da poter degustare in Via di Villa Severini. L’attaccamento alla tradizione e alla genuinità delle cose semplici, come quelle di una volta, ha fatto dire no al delivery. La gelateria, secondo Claudio, deve rimanere un momento di condivisione per le famiglie, le comitive di amici, le coppie; un posto dove assaporare insieme un momento di dolcezza e spensieratezza. Le aperture di gelaterie che si proclamano artigianali sono tante, ma la Gelateria Alaska è l’autenticità intramontabile di casa.

GELATERIA ALASKA

Via di Villa Severini 30 – 30 a, 00191 Roma

TEL. 06 36298466 – Aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 00:00