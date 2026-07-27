Klimt gratis a Roma: fino al 23 agosto puoi ammirare un suo capolavoro a Palazzo Bonaparte senza acquistare il biglietto.

A Roma è possibile vedere da vicino uno dei dipinti più celebri di Gustav Klimt, totalmente gratis e senza acquistare alcun biglietto. Per alcune settimane, infatti, un capolavoro dell’artista viennese si trasforma nel protagonista d’eccezione di un percorso espositivo accessibile a tutti. Un’occasione rara per lasciarsi conquistare da forme, simboli e colori che hanno segnato la storia dell’arte del Novecento. Non ci resta che scoprire insieme dove ammirarlo e fino a quando sarà esposto.

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“Le tre età” arriva a Palazzo Bonaparte: puoi ammirare Klimt gratis a Roma fino al 23 agosto

Il dipinto è Le tre età, realizzato da Klimt nel 1905 e conservato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’opera è stata concessa in prestito a Palazzo Bonaparte, in piazza Venezia, come ospite della mostra Novecento italiano. Opere dalla collezione Generali, aperta dal 14 luglio al 23 agosto 2026 con ingresso libero. Nel quadro, una bambina, una giovane madre e un’anziana traducono il passare del tempo in un’immagine sospesa tra nascita, maturità e vecchiaia.

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La presenza di Klimt arricchisce un percorso composto da oltre cinquanta lavori della collezione d’arte del Gruppo Generali, presentata per la prima volta al pubblico. Le sale attraversano avanguardie, Metafisica, Realismo Magico e Scuola Romana, riunendo artisti come Boccioni, de Chirico, Severini, Savinio, Casorati e Sironi. Al piano superiore è visitabile gratuitamente anche Caravaggio Forever di Marco Tamburro; chiedendo al personale, si può accedere al balcone legato a Letizia Ramolino, madre di Napoleone.

La mostra celebra i dieci anni di Generali Valore Cultura e racconta il secolo scorso attraverso corpo, paesaggio, memoria, identità e trasformazioni sociali. Ed è l’occasione giusta per godersi un capolavoro senza dover pagare alcun biglietto d’ingresso!