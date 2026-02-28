L’eliminazione dalla Champions League ai tempi supplementari contro il Galatasaray ha lasciato il segno, ma ora la Juventus non può più permettersi passi falsi.

Domenica sera, alle 20:45, i bianconeri si giocano un altro crocevia fondamentale della stagione nel big match contro la Roma. Una vittoria permetterebbe alla Juve di avvicinarsi sensibilmente al quarto posto e restare pienamente in corsa per un piazzamento Champions; una sconfitta, invece, significherebbe scivolare a -7, con il rischio concreto di essere superata anche da Como e Atalanta.

Per la squadra di Spalletti non ci sono alternative: all’Olimpico l’unico risultato accettabile sono i tre punti.

Roma-Juventus, dove vedere la sfida di Serie A

La partita Roma-Juventus, valida per la Serie A, si disputerà domenica 1 marzo allo Stadio Olimpico con fischio d’inizio alle 20:45.

Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite app, smart TV e dispositivi compatibili.

In alternativa, sarà possibile seguire la diretta testuale dell’incontro su Tuttosport.

📌 Dettagli partita

Partita: Roma-Juventus

Roma-Juventus Luogo: Stadio Olimpico

Stadio Olimpico Orario: 20:45

20:45 Dove vederla: DAZN

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1)

Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

All. Spalletti