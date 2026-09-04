Dall’11 al 14 settembre 2026 quattro serate ad ingresso gratuito tra proiezioni di commedia contemporanea e incontri con registi e cast. Un’arena da 150 posti per restituire temporaneamente alla cittadinanza un bene comune simbolo del quartiere Torrino.

Un grande schermo professionale, 150 posti a sedere immersi nell’atmosfera di fine estate e quattro serate dedicate alla commedia italiana d’autore e al confronto diretto con chi il cinema lo vive e lo crea. Dall’11 al 14 settembre 2026, l’area esterna dell’ex Stardust Village in Via del Pianeta Terra 4 riapre le sue porte per accogliere “Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle”, rassegna promossa e sostenuta dal Municipio Roma IX e realizzata dall’Associazione Culturale Marte 2010.

Dopo la chiusura del multiplex avvenuta nell’ottobre 2024, questa iniziativa rappresenta un gesto forte di riappropriazione culturale e simbolica: restituire temporaneamente alla cittadinanza uno dei luoghi più iconici e frequentati del quartiere Torrino, in attesa del completamento dell’iter per la sua trasformazione definitiva in un polo culturale multifunzionale.

Ridere per comprendere il presente: il programma e gli ospiti

La rassegna mette al centro la commedia italiana contemporanea nelle sue sfaccettature d’autore, satiriche e di costume: una scelta pensata per offrire una leggerezza intelligente, capace di unire il piacere dell’intrattenimento all’occasione di riflessione sulle contraddizioni della società di oggi.

Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 21.00 e saranno condotti e moderati dal critico cinematografico Francesco Di Brigida, che introdurrà le opere e dialogherà con gli ospiti prima e dopo la visione

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre

Prendiamoci una pausa

Ospite: Christian Marazziti, regista e interprete del film

Sabato 12 settembre

Unicorni

Ospite: Michela Andreozzi, regista e interprete del film

Domenica 13 settembre

Romantiche

Ospite: Pilar Fogliati, regista e interprete del film

Lunedì 14 settembre

Tre storie in bottiglia

Ospite: Giuseppe Gandini, regista del film, insieme ad altri interpreti del cast

La commedia, nelle sue forme più contemporanee, d’autore e satiriche, è il filo conduttore di questa edizione. Una scelta che nasce dalla volontà di offrire al pubblico uno spazio di leggerezza intelligente, condivisione e riflessione: il sorriso come occasione per ritrovarsi, osservare le contraddizioni del presente e riscoprire il valore collettivo dell’esperienza cinematografica.

Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle non è soltanto una rassegna, ma un gesto di riappropriazione culturale e simbolica. Dopo la chiusura dello Stardust Village, avvenuta nell’ottobre 2024, l’iniziativa intende mantenere vivo il legame tra questo luogo e la comunità, in attesa della sua futura trasformazione in un polo culturale multifunzionale.

Lo Stardust ha rappresentato per anni un importante punto di riferimento per il Torrino e per l’intero Municipio Roma IX. Tornare ad abitarne gli spazi attraverso il cinema significa riattivarne la memoria e riaffermare il ruolo della cultura come strumento di aggregazione, cittadinanza attiva e dialogo tra le generazioni.

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Culturale Marte 2010, è promossa e sostenuta dal Municipio Roma IX.

INFORMAZIONI

Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle

Dall’11 al 14 settembre 2026 – Inizio incontri e proiezioni: ore 21.00

Area esterna dell’ex Stardust Village – Via del Pianeta Terra 4 – Municipio Roma IX

Ingresso gratuito – 150 posti disponibili

Programma, approfondimenti e prenotazioni:

www.marte2010.net/stardust-2026