Vedere Roma in un giorno è impossibile, ma con il giusto itinerario (ad anello) puoi ammirare i suoi scorci più suggestivi.

Roma è una città unica, in grado di trasformare una semplice passeggiata in una sequenza di scorci da fotografare: questo itinerario ad anello attraversa alcune delle vie più suggestive e instagrammabili della Capitale, collegando scalinate, vicoli, archi e piazze in un percorso capace di mostrare volti molto diversi della città e degli scorci assolutamente indimenticabili. Servono scarpe comode, tempo a disposizione e la voglia di osservare la Città Eterna da prospettive sempre nuove, tra monumenti celebri e angoli meno conosciuti.

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Roma, l’itinerario ad anello per vedere i suoi scorci più suggestivi

Andiamo con ordine. Si parte dalla scalinata di via della Polveriera per salire verso il giardino di Colle Oppio e ammirare il Colosseo dall’alto. Il percorso continua lungo via dei Fori Imperiali, via di San Pietro in Carcere e il Campidoglio. Dopo il Teatro di Marcello si attraversano via di Sant’Angelo in Pescheria e il Portico d’Ottavia.

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Vicolo de’ Burrò conduce verso il centro con la chiesa di Sant’Ignazio da Loyola, il Pantheon e Piazza Navona. Da Largo Febo si raggiunge via dei Coronari, deviando per via di San Trifone e Vicolo di San Simone, fino all’Arco dei Banchi.

Si percorre quindi via Giulia e si attraversa Ponte Sisto per entrare a Trastevere. Via della Lungara, Vicolo del Bologna, Vicolo del Piede, via dei Genovesi e Vicolo dell’Atleta vi regaleranno facciate, archi e prospettive suggestive.

Superato Ponte Palatino, con vista sull’Isola Tiberina, si torna verso il Velabro e l’Arco di Giano. Via di San Teodoro e via dei Cerchi accompagnano al Circo Massimo. Infine si sale al Celio lungo il Clivo di Scauro, si passa sotto gli archi e si scende per via Claudia, tornando al Colosseo.

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