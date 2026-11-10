Roma si prepara a istituire la Giornata del Tevere, proposta dall’associazione Tevere Day APS: una ricorrenza annuale per valorizzare il fiume, rafforzarne la tutela e coinvolgere cittadini e associazioni.

Nasce la Giornata del Tevere: la proposta diventa impegno per la città

Una proposta lanciata dall’Associazione Tevere Day APS sta per diventare una ricorrenza ufficiale di Roma: la Giunta Capitolina ha approvato la proposta di deliberazione per istituire la Giornata del Tevere. Il provvedimento, promosso dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e dall’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, passerà ora all’Assemblea Capitolina per l’istituzione formale.

Tevere Day, otto edizioni per ricucire il rapporto tra Roma e il fiume

Per Tevere Day questo passaggio rappresenta il riconoscimento di un percorso iniziato otto anni fa, che ha riportato il fiume al centro della vita cittadina. In otto edizioni la manifestazione ha fatto emergere e messo in rete una comunità diffusa, composta da oltre duecento associazioni culturali, sportive, ambientali e sociali, insieme a cittadini, volontari e realtà territoriali, capace di animare le sponde del Tevere con migliaia di presenze.

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Dalla campagna “Noi Siamo Tevere” alla nuova Giornata cittadina

La futura Giornata del Tevere si inserisce in un percorso che unisce partecipazione e cura dei luoghi: dalla campagna “Noi Siamo Tevere” alle attività di educazione ambientale, dalle iniziative culturali e di navigazione ai progetti per animare i nuovi parchi d’affaccio. In questi anni Tevere Day ha accompagnato gli interventi pubblici, contribuendo a trasformare gli spazi restituiti alla città in luoghi riconosciuti e frequentati dalle comunità.

Un appuntamento annuale per il futuro del fiume

La proposta accolta dalla Giunta apre ora alla possibilità di un appuntamento istituzionale annuale dedicato al Tevere, coinvolgendo associazioni, Municipi, scuole, università e cittadini. Per l’Associazione Tevere Day APS, guidata dal presidente Alberto Acciari, il vero valore del traguardo sta nella prospettiva: trasformare la partecipazione costruita nel tempo in un’alleanza duratura per la tutela del fiume, forte anche del recente riconoscimento UNESCO per il tratto centrale del Tevere.

Foto: Ufficio Stampa