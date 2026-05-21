Da Roma a Istanbul sull’Orient Express: viaggio di lusso tra paesaggi, design italiano e alta cucina, con prezzi da sogno.

Da Roma a Istanbul, attraversando l’Europa su uno dei treni più iconici del mondo: il nuovo viaggio firmato La Dolce Vita Orient Express riporta in scena il fascino lento di un tempo, così elegante e quasi cinematografico, come solo quello delle grandi rotte ferroviarie può essere. Un itinerario esclusivo che promette paesaggi, design italiano, alta cucina e un prezzo da vero viaggio di lusso, pensato per chi vuole trasformare lo spostamento in esperienza.

Il nuovo itinerario Roma-Istanbul dell’Orient Express

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il debutto internazionale della tratta Roma-Istanbul è previsto per il 22 ottobre 2026, con le vendite già aperte. Il viaggio durerà cinque giorni e quattro notti a bordo de La Dolce Vita Orient Express, il treno turistico di lusso made in Italy che collega luoghi dal forte valore storico, culturale ed enogastronomico.

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La partenza è fissata da Roma alle 18.00. La prima tappa sarà Venezia, simbolica porta tra Occidente e Oriente. Poi il convoglio proseguirà verso Budapest, capitale imperiale dal fascino ottocentesco, prima di attraversare i paesaggi dei Carpazi con soste a Brașov e Sinaia. Nel programma è prevista anche la visita al Castello di Bran, celebre come Castello di Dracula, prima dell’arrivo finale a Istanbul.

Il prezzo racconta bene il tipo di esperienza: si parte da 20mila euro a passeggero in cabina Deluxe doppia, quindi 40mila euro per due persone. Chi sceglie la Cabine Suite deve invece mettere in conto 54.400 euro per due passeggeri.

A bordo, il lusso assoluto passa anche dagli interni firmati Dimorestudio, ispirati all’eleganza italiana degli anni Sessanta e ai grandi maestri del design del Novecento. L’esperienza gastronomica è curata dallo chef tristellato Heinz Beck, mentre le serate sono accompagnate da intrattenimento musicale con pianisti e cantanti.

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