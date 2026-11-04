A Roma, il mercato di Primavalle diventa una scena del crimine: con l’ispettore Morganti, il pubblico indaga in un giallo immersivo.

Un mercato rionale che si trasforma in una del crimine: a Roma,nel quartiere di Primavalle, arriva un’esperienza teatrale immersiva che ribalta le regole dello spettacolo: niente poltrone e nessuna distanza tra attori e spettatori. Con Le Indagini dell’Ispettore Morganti, il pubblico può entrare nella storia, segue le tracce e prova a risolvere un mistero. Un modo tutto nuovo per vivere il teatro e scoprire il quartiere, avvolti completamente tra suspense e partecipazione.

Le Indagini dell’Ispettore Morganti: il mercato di Primavalle diventa una scena del crimine

Andiamo con ordine e cominciamo dalla storia: tutto comincia durante l’inaugurazione di un nuovo bar, quando un evento improvviso sconvolge la comunità e dà il via a un’indagine per omicidio. L’Ispettore Morganti e il suo assistente conducono gli spettatori tra banchi e corridoi del mercato, alla ricerca di indizi nascosti tra rancori, sospetti e relazioni ambigue.

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Non si assiste passivamente alla rappresentazione: il pubblico diventa parte dell’indagine, incontra i personaggi e contribuisce a ricostruire la verità. Lo spettacolo, prodotto da Progetto Goldstein e diretto da Emiliano Morana, nasce dalle storie degli operatori del mercato, trasformando la quotidianità del quartiere in un racconto investigativo.

Quando e dove assistere al giallo immersivo: ingresso gratuito

L’appuntamento è per domenica 8 e domenica 15 novembre 2026, alle ore 11, presso il Mercato Primavalle II, in via Pasquale II 24/32. L’ingresso è gratuito, con prenotazione sul sito progettogoldstein.it/ispettore-morganti.

L’iniziativa inaugura così un format itinerante destinato a raggiungere altri mercati, piazze e parchi del Lazio, con nuovi misteri ispirati ai luoghi che li ospiteranno.

Photo Credits: via progetto Goldstein

Photo Credits: immagini via progetto Goldstein