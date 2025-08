A Casal de’ Pazzi, nel cuore di Roma, viveva un elefante preistorico e anche ippopotami e rinoceronti: il tesoro naturalistico nascosto nella Capitale.

Sai che esiste un pezzo di savana nascosto nel cuore di Roma? Tra via Tiburtina e via Nomentana, a Casal de’ Pazzi, si celano le tracce di un passato tanto lontano quanto sorprendente. Qui, nel 1981, sono stati ritrovati i resti dell’Elephas antiquus, un elefante preistorico dalle enormi zanne dritte, che abitava queste terre circa 200.000 anni fa, ma anche di ippopotami e rinoceronti. All’epoca, la Capitale non era certo la metropoli tentacolare che conosciamo oggi: era invece un mosaico di foreste, pianure e corsi d’acqua, abitato da animali che oggi non ci sono più. Una Roma primitiva, pulsante di vita selvatica. Una scoperta che ha aperto le porte a uno dei giacimenti pleistocenici più importanti d’Europa, oggi visitabile nel museo di Casal de’ Pazzi. Un viaggio nel tempo tutto da scoprire. Facciamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

Photo Credits: Shutterstock