Roma dà il meglio di sé in inverno: parola del Guardian, che celebra il fascino della Città Eterna nei mesi più freddi.

Chi l’ha detto che per ammirare le meraviglie di Roma l’inverno non è adatto ed è meglio andarci d’estate? A celebrare il fascino della Città Eterna nei mesi più freddi dell’anno è il quotidiano britannico The Guardian, secondo il quale è proprio l’inverno il periodo ideale per visitare la Capitale. Una prospettiva che forse lascia sorpreso persino chi conosce già bene la città. Ma quali sono i motivi per cui Roma riesce a dare il meglio di sé proprio in inverno?

LEGGI ANCHE: Marina Abramović e il doppio digitale, Clelia Patella: «Una nuova azione»

Roma d’inverno: gli itinerari e i sapori che hanno conquistato il Guardian

Secondo il Guardian, il clima generalmente mite e la minore affluenza turistica, durante l’inverno, consentono di riscoprire Roma a piedi, lontano dalla calura estiva. L’itinerario suggerito dal quotidiano britannico parte dall’Esquilino, con un caffè nei pressi di piazza Vittorio, prosegue lungo via Merulana e attraversa il Colle Oppio, regalando una vista sul Colosseo, fino al Circo Massimo.

LEGGI ANCHE: SPECIALE – Mercatini di Natale a Roma 2026: dove trovarli, date e indirizzi di tutti gli appuntamenti

Anche la gastronomia fa la sua parte: quella fredda è la stagione dei carciofi e delle puntarelle, ma anche dei piatti fumanti di pasta e ceci. E, nelle giornate più soleggiate, ci si può ancora concedere un calice di vino all’aperto.

A conquistare il quotidiano britannico sono anche le atmosfere natalizie della Capitale: dai presepi di piazza San Pietro, Santa Maria Maggiore e dei Santi Cosma e Damiano alle luminarie delle vie dello shopping, passando per le bancarelle di piazza Navona.

L’inverno romano è inoltre un ottimo punto di partenza per scoprire i dintorni. Tra le mete suggerite figurano Santa Severa, con il suo castello affacciato sul mare, e Santa Marinella, ideale per una passeggiata sulla spiaggia senza la folla estiva. Per chi desidera rilassarsi, invece, ci sono le Terme dei Papi a Viterbo.

Photo Credits: Shutterstock