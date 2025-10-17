La Serie A riparte col botto dopo la sosta: sabato 18 ottobre 2025, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di una sfida ad altissima tensione tra Roma e Inter, valida per la settima giornata di campionato. Un confronto diretto che promette spettacolo e punti pesanti per entrambe le squadre.
Roma-Inter in diretta TV e streaming
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky, disponibile sui canali
- Sky Sport Uno (201)
- Sky Sport Calcio (202)
- Sky Sport 4K (213)
- Sky Sport (251)
In streaming, sarà possibile seguire la gara su DAZN, Sky Go e NOW.
La Roma di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, frutto di cinque vittorie nelle prime sei giornate. I giallorossi puntano a consolidare il primato e a sfruttare il fattore campo davanti a un Olimpico che si preannuncia sold out.
Dubbi sulla trequarti: Pellegrini è favorito su Dybala per affiancare Soulé alle spalle di Dovbyk, in vantaggio su Ferguson per il ruolo di centravanti. In difesa, Tsimikas è pronto a sostituire ancora una volta Angelino, non al meglio.
Probabile formazione Roma (3-4-2-1):
Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.
Dall’altra parte, l’Inter di Cristian Chivu punta a dare continuità al momento positivo, forte di cinque successi di fila tra campionato e Champions League. I nerazzurri devono però fare i conti con l’assenza di Thuram, ancora ai box: al suo posto dovrebbe partire Bonny accanto a Lautaro Martínez, anche se Pio Esposito resta un’alternativa credibile per far rifiatare il capitano.
In mezzo al campo, Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic, mentre tra i pali dovrebbe essere confermato Sommer.
Probabile formazione Inter (3-5-2):
Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.
Allenatore: Chivu.
Orario e luogo
Data: sabato 18 ottobre 2025
Calcio d’inizio: ore 20:45
Stadio: Olimpico, Roma