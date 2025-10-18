La Serie A riparte col botto dopo la sosta: sabato 18 ottobre 2025, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di una sfida ad altissima tensione tra Roma e Inter, valida per la settima giornata di campionato. Un confronto diretto che promette spettacolo e punti pesanti per entrambe le squadre.

Roma-Inter in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky, disponibile sui canali

Sky Sport Uno (201)

Sky Sport Calcio (202)

Sky Sport 4K (213)

Sky Sport (251)

In streaming, sarà possibile seguire la gara su DAZN, Sky Go e NOW.

La Roma di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, frutto di cinque vittorie nelle prime sei giornate. I giallorossi puntano a consolidare il primato e a sfruttare il fattore campo davanti a un Olimpico che si preannuncia sold out.

Dubbi sulla trequarti: Pellegrini è favorito su Dybala per affiancare Soulé alle spalle di Dovbyk, in vantaggio su Ferguson per il ruolo di centravanti. In difesa, Tsimikas è pronto a sostituire ancora una volta Angelino, non al meglio.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1):

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Gasperini.

Dall’altra parte, l’Inter di Cristian Chivu punta a dare continuità al momento positivo, forte di cinque successi di fila tra campionato e Champions League. I nerazzurri devono però fare i conti con l’assenza di Thuram, ancora ai box: al suo posto dovrebbe partire Bonny accanto a Lautaro Martínez, anche se Pio Esposito resta un’alternativa credibile per far rifiatare il capitano.

In mezzo al campo, Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic, mentre tra i pali dovrebbe essere confermato Sommer.

Probabile formazione Inter (3-5-2):

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Orario e luogo

Data: sabato 18 ottobre 2025

Calcio d’inizio: ore 20:45

Stadio: Olimpico, Roma