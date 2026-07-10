Dalle prime emissioni della Repubblica all’euro, una mostra diffusa tra tre musei ripercorre la storia della Capitale attraverso le immagini incise sulle sue monete.

Roma ha cambiato volto infinite volte, ma c’è un oggetto che ha attraversato tutte le sue trasformazioni: la moneta. Da questa idea nasce Roma in moneta. Arte e potere nella storia della città eterna, la mostra diffusa visitabile fino al 27 settembre tra il Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, il Parco archeologico del Colosseo e il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia.

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Il percorso racconta oltre duemila anni di storia, dalle prime emissioni repubblicane fino all’euro, mostrando come le monete abbiano accompagnato l’evoluzione della città e ne abbiano conservato la memoria. Oltre 160 opere, tra dipinti, sculture, codici miniati e reperti archeologici, dialogano con gli esemplari monetali per ricostruire i grandi momenti della storia di Roma: dall’ascesa della Repubblica all’Impero, dal Medioevo alla nascita di Roma capitale, fino all’età contemporanea.

Tra le opere esposte spiccano il Ritratto di Giulio Cesare, il Ritratto di Costantino, il monumentale Bonifacio VIII di Manno di Bandino da Siena, il Messale della Rovere e Untitled di Maurizio Cattelan. L’esposizione si sviluppa in tre sedi e 25 capitoli, ciascuno costruito a partire da una singola moneta, trasformata in una vera e propria macchina del tempo capace di raccontare il mondo che l’ha prodotta. Un itinerario che invita a guardare Roma con occhi nuovi, seguendo le tracce lasciate dal denaro nella storia, nell’arte e nell’identità della Città Eterna.

Foto di Valentina Sensi