Cashmere, pelletteria artigianale e moda top quality: il mercato cult torna nella Capitale.

Sabato 29 novembre 2025, dalle 8 alle 19, il quartiere Eur ospita uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno romano: il ritorno nella Capitale de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità diventato un vero fenomeno italiano.

L’evento si svolge davanti al Palazzo dei Congressi, tra Viale della Pittura e Viale della Letteratura, con il patrocinio del Municipio IX Roma Eur.

La tappa romana è sempre una delle più seguite: ogni anno richiama migliaia di visitatori grazie alla qualità dei materiali e allo stile inconfondibile del format.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>



Anche il 29 novembre all’Eur l’atmosfera sarà quella tipica del mercato toscano: vivace, elegante e ricca di colori.

Perché è un evento da non perdere

– solo un giorno a Roma

– prodotti selezionati e di alta qualità

– cashmere, pelletteria, moda fashion e artigianato

– il mercato originale, non copie o imitazioni

– perfetto per idee regalo e shopping pre-natale

Un mercato cult del Made in Italy

Sui celebri banchi del Consorzio — gli originali, quelli autentici che hanno reso famoso il marchio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® — sarà possibile trovare capi in cashmere pregiato, pelletteria artigianale, abbigliamento fashion, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e molte altre proposte selezionate.

Niente prodotti di scarsa qualità: ogni articolo è controllato, curato e garantito.

Secondo il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli, “la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale e la ricerca dei materiali migliori sono ciò che ci distingue da oltre vent’anni. Il nostro è uno spettacolo di qualità, che porta il fascino del mercato di Forte dei Marmi nelle piazze di tutta Italia”.

La tappa all’Eur è dunque anche un’occasione per riscoprire lo shopping come esperienza: non solo acquisti, ma incontri, consigli, colori, profumi. Un mix che ha trasformato questo mercato in un appuntamento iconico, capace di conquistare tutte le fasce di pubblico.

Un giorno di shopping glamour… anche con il maltempo

Il mercato si tiene anche in caso di pioggia, quindi l’appuntamento è confermato in qualsiasi condizione meteo.

Per chi vuole arrivare preparato, il consiglio è di presentarsi nelle prime ore del mattino: i banchi più richiesti, soprattutto quelli di cashmere e pelletteria, sono spesso presi d’assalto.

Informazioni utili

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® – Mercato di qualità

📅 Sabato 29 novembre 2025

📍 Palazzo dei Congressi – Eur

(Viale della Pittura, Viale della Letteratura – Roma)

⏰ Dalle 8.00 alle 19.00

☂️ Anche in caso di maltempo

Per scoprire tutte le date del tour ufficiale e seguire le prossime tappe, è possibile visitare il sito del Consorzio e i canali social, che contano oltre 200mila fan reali

🔎 Potrebbe interessarti anche

Mercatini di Natale 2025 a Roma: date, luoghi e novità da scoprire

Cosa fare a Roma nel weekend: eventi, mostre e idee last minute