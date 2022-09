Roma, il Mercato Monti cambia sede

Il noto Mercato Monti non si farà più in Via Leonina a Rione Monti

Redazione - - Ultimo aggiornamento

Amanti dello shopping e dei mercatini di Roma, un annuncio per voi!

Il noto Mercato Monti non si farà più in Via Leonina.

Dalla pagina Facebook ufficiale si apprende che, per motivi indipendenti dagli organizzatori, il Mercato Monti sta cercando una nuova casa. Vi terremo aggiornati e vi faremo sapere il nuovo indirizzo non appena sarà ufficializzato!