Visitare Roma gratis a settembre 2026 è possibile: musei, palazzi storici e luoghi speciali aprono le porte senza spendere un euro.

Visitare Roma gratis senza mettere mano al portafoglio è possibile anche a settembre 2026. Tra musei, palazzi storici, collezioni da non perdere, luoghi della memoria e appuntamenti speciali, la Capitale offre diverse occasioni per scoprire alcuni dei suoi angoli più interessanti senza mettere mano al portafogli. Basta solo conoscere le date giuste e organizzare bene l’itinerario: anche con un budget ridotto, Roma può regalarci una giornata piena di sorprese.

Roma: cosa fare e vedere gratis a settembre 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima data da segnarci subito in agenda è quella di domenica 6 settembre. Come ogni prima domenica del mese, turisti e non residenti potranno entrare gratuitamente sia nei musei gestiti da Roma Capitale sia nei luoghi della cultura statali, tra cui figurano (tra gli altri) Musei Capitolini, Pantheon, Fori Imperiali e Colosseo. In alcuni casi potrebbe però essere necessaria la prenotazione, mentre le grandi mostre possono restare escluse dalla gratuità.

LEGGI ANCHE: Torna “Liberi sulla Carta” a Roma: tre giorni di cultura al Borghetto San Carlo, ecco chi ci sarà

Altro appuntamento imperdibile è quello in programma domenica 27 settembre, quando i Musei Vaticani saranno visitabili gratuitamente dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12.30.

I musei di Roma che si possono visitare gratis tutto l’anno

Non serve però aspettare una domenica speciale. Tra i luoghi di Roma che sono sempre gratuiti figurano il Museo delle Mura, il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina e il Museo di Casal de’ Pazzi, aperti dal martedì alla domenica. A questi si aggiunge la Casa Museo Alberto Moravia, visitabile il secondo sabato del mese.

Gratis anche il FAO MuNe, con prenotazione obbligatoria, Palazzo Sciarra Colonna e Casa Pasolini. Inoltre, l’ultimo venerdì del mese è possibile visitare la Collezione Farnesina: un’altra tappa perfetta per scoprire una Roma diversa senza spendere un euro.

Photo Credits: Shutterstock