Roma a novembre si scopre anche gratis: musei, mostre, palazzi storici e giardini nascosti, tra visite speciali e aperture straordinarie.

Novembre è appena cominciato e, forse non lo sapete ancora, ma è il mese ideale per riscoprire Roma senza spendere una fortuna. Tra musei da visitare gratis, mostre, palazzi storici e giardini nascosti, la Capitale propone tante occasioni per residenti e turisti. Non mancheranno le aperture straordinarie, visite speciali e appuntamenti culturali a prezzi contenuti: tante idee per trascorrere una giornata diversa, esplorare luoghi poco conosciuti e lasciarsi sorprendere dalle meraviglie della Città Eterna.

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Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 4 novembre musei e parchi archeologici statali aprono gratuitamente per la Giornata dell’Unità Nazionale. Il 29 novembre ingresso libero ai Musei Vaticani dalle 9 alle 14 (ultimo accesso alle 12.30).

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Per i residenti di Roma e della città metropolitana, i musei e monumenti comunali sono gratuiti tutto l’anno. Per tutti, senza biglietto, invece ci sono anche il Museo delle Mura, il Museo della Repubblica Romana e il Museo di Casal de’ Pazzi. Da segnare Musei in Musica, il 21 novembre, tra le iniziative a costo contenuto.

Il Roseto Comunale è visitabile fino all’8 novembre, mentre il giardino giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura accoglie visite il giovedì e il venerdì.

Palazzo Borromeo apre il 6 e 27 novembre; Villa Medici ospita la Notte Bianca il 13. Il 17 sono previste conferenze e aperture straordinarie al Collegio Romano.

Spazio anche all’arte: tra le proposte gratuite o economiche figurano Andy Warhol – Forever Love alla Vaccheria e le iniziative di Novembre Nordico, dal 3 novembre, con numerosi eventi gratuiti.

Tra i luoghi sempre gratuiti figurano anche Palazzo Sciarra Colonna, aperto dal mercoledì alla domenica, e Casa Pasolini, visitabile dal giovedì alla domenica. Verificare le modalità di ingresso prima della visita.

Photo Credits: Shutterstock

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