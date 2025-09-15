Continua il viaggio di PE-PPE, il bus della cultura che ha già fatto tappa in alcuni dei luoghi storici più importanti di Roma e negli appuntamenti dell’Estate Romana, coinvolgendo con grande successo cittadine e cittadini di tutte le età.

Pensato per rendere l’arte e la storia più accessibili, PE-PPE è un autobus colorato che, fino al 12 ottobre 2025, collegherà ogni singolo Municipio con spazi culturali della città: dai musei più noti ai siti archeologici meno frequentati, dai parchi storici alle rassegne cinematografiche e agli spettacoli dal vivo.



L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità e i Municipi, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, si rivolge a tutte e tutti: l’obiettivo è ridurre le distanze fisiche e sociali tra i cittadini e la cultura, offrendo un servizio gratuito, comodo e coinvolgente.

PE-PPE propone 75 itinerari complessivi, organizzati su oltre tre mesi. Ogni percorso è gratuito e comprende:

– il trasporto andata e ritorno dal Municipio di appartenenza verso la destinazione culturale;

– la visita guidata o la partecipazione a un evento culturale;

– e, novità importante, l’ingresso gratuito anche nei siti e manifestazioni normalmente a pagamento.

Come partecipare

La partecipazione è semplice: basta prenotare il proprio posto contattando la Presidenza o l’Assessorato alla Cultura del Municipio di riferimento (o anche di un altro Municipio).

Gli orari di partenza sono solitamente fissati alle 9:30, con visita alle 10:45 e ritorno previsto per le 12:30.

Ma il vero valore aggiunto del progetto è che PE-PPE non si ferma ai “grandi classici”, portando i cittadini anche alla scoperta di luoghi nascosti, periferie ricche di storia, e eventi diffusi dell’estate romana come arene cinematografiche, presentazioni di libri e spettacoli dal vivo.

Programma P.E./P.P.E. – Mese di Settembre

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE – MUNICIPIO VIII

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti

Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00

Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: assessoratocultura.mun08@comune.roma.it

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE – MUNICIPIO XII

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Parco Vanni

Parco Vanni Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00

Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: presidenza.mun12@comune.roma.it

VENERDÌ 19 SETTEMBRE – MUNICIPIO XIII

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Via Francesco Albergotti, lato Auditorium

Via Francesco Albergotti, lato Auditorium Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00

La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: presidenza.municipio13@comune.roma.it

SABATO 20 SETTEMBRE – MUNICIPIO XV

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Via Enrico Bassano, davanti all’Ufficio Anagrafico “La Storta”

Via Enrico Bassano, davanti all’Ufficio Anagrafico “La Storta” Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00

La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: eventi.mun15@comune.roma.it

DOMENICA 21 SETTEMBRE – MUNICIPIO XIV

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Stazione FL3 Monte Mario, lato Via Cesare Castiglioni

Stazione FL3 Monte Mario, lato Via Cesare Castiglioni Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00

La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: peppetour.mun14@comune.roma.it

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE – MUNICIPIO IX

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Largo Peter Benenson

Largo Peter Benenson Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00

Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: presidenza.mun09@comune.roma.it

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE – MUNICIPIO X

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Stazione Lido Centro, Piazzale della stazione del Lido di Ostia

Stazione Lido Centro, Piazzale della stazione del Lido di Ostia Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00

Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: presidenza.mun10@comune.roma.it

VENERDÌ 26 SETTEMBRE – MUNICIPIO XI

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Stazione FS Villa Bonelli

Stazione FS Villa Bonelli Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00

La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: presidenza.mun11@comune.roma.it

SABATO 27 SETTEMBRE – MUNICIPIO VII

Pick up: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Capolinea Arco di Travertino

Capolinea Arco di Travertino Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00

La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00 Pick up ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: assessoratocultura.mun07@comune.roma.it

DOMENICA 28 SETTEMBRE – MUNICIPIO V

Partenza: ore 18.00

ore 18.00 Fermata: Piazza Roberto Malatesta, capolinea ATAC

Piazza Roberto Malatesta, capolinea ATAC Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00

La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00 Ritorno: ore 21.00

ore 21.00 Prenotazione: presidenza.mun05@comune.roma.it

