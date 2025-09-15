Continua il viaggio di PE-PPE, il bus della cultura che ha già fatto tappa in alcuni dei luoghi storici più importanti di Roma e negli appuntamenti dell’Estate Romana, coinvolgendo con grande successo cittadine e cittadini di tutte le età.
Pensato per rendere l’arte e la storia più accessibili, PE-PPE è un autobus colorato che, fino al 12 ottobre 2025, collegherà ogni singolo Municipio con spazi culturali della città: dai musei più noti ai siti archeologici meno frequentati, dai parchi storici alle rassegne cinematografiche e agli spettacoli dal vivo.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità e i Municipi, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, si rivolge a tutte e tutti: l’obiettivo è ridurre le distanze fisiche e sociali tra i cittadini e la cultura, offrendo un servizio gratuito, comodo e coinvolgente.
PE-PPE propone 75 itinerari complessivi, organizzati su oltre tre mesi. Ogni percorso è gratuito e comprende:
– il trasporto andata e ritorno dal Municipio di appartenenza verso la destinazione culturale;
– la visita guidata o la partecipazione a un evento culturale;
– e, novità importante, l’ingresso gratuito anche nei siti e manifestazioni normalmente a pagamento.
Come partecipare
La partecipazione è semplice: basta prenotare il proprio posto contattando la Presidenza o l’Assessorato alla Cultura del Municipio di riferimento (o anche di un altro Municipio).
Gli orari di partenza sono solitamente fissati alle 9:30, con visita alle 10:45 e ritorno previsto per le 12:30.
Ma il vero valore aggiunto del progetto è che PE-PPE non si ferma ai “grandi classici”, portando i cittadini anche alla scoperta di luoghi nascosti, periferie ricche di storia, e eventi diffusi dell’estate romana come arene cinematografiche, presentazioni di libri e spettacoli dal vivo.
Programma P.E./P.P.E. – Mese di Settembre
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE – MUNICIPIO VIII
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti
- Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: assessoratocultura.mun08@comune.roma.it
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE – MUNICIPIO XII
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Parco Vanni
- Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: presidenza.mun12@comune.roma.it
VENERDÌ 19 SETTEMBRE – MUNICIPIO XIII
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Via Francesco Albergotti, lato Auditorium
- Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: presidenza.municipio13@comune.roma.it
SABATO 20 SETTEMBRE – MUNICIPIO XV
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Via Enrico Bassano, davanti all’Ufficio Anagrafico “La Storta”
- Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: eventi.mun15@comune.roma.it
DOMENICA 21 SETTEMBRE – MUNICIPIO XIV
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Stazione FL3 Monte Mario, lato Via Cesare Castiglioni
- Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: peppetour.mun14@comune.roma.it
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE – MUNICIPIO IX
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Largo Peter Benenson
- Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: presidenza.mun09@comune.roma.it
GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE – MUNICIPIO X
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Stazione Lido Centro, Piazzale della stazione del Lido di Ostia
- Visita: Passeggiata su Via dei Fori Imperiali, ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: presidenza.mun10@comune.roma.it
VENERDÌ 26 SETTEMBRE – MUNICIPIO XI
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Stazione FS Villa Bonelli
- Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: presidenza.mun11@comune.roma.it
SABATO 27 SETTEMBRE – MUNICIPIO VII
- Pick up: ore 18.00
- Fermata: Capolinea Arco di Travertino
- Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00
- Pick up ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: assessoratocultura.mun07@comune.roma.it
DOMENICA 28 SETTEMBRE – MUNICIPIO V
- Partenza: ore 18.00
- Fermata: Piazza Roberto Malatesta, capolinea ATAC
- Visita: La Roma del Cinquecento (Via Giulia, Piazza Farnese e le sue fontane), ore 19.00
- Ritorno: ore 21.00
- Prenotazione: presidenza.mun05@comune.roma.it
Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>