Roma si colora di Glicine tra profumi e scenari da sogno, ma non è così innocuo: dietro la bellezza si nascondono rischi da conoscere.

Roma, con l’arrivo della primavera, si trasforma in un paesaggio punteggiato di cascate viola che avvolgono balconi, pergolati e facciate storiche: il glicine sembra diventare il protagonista assoluto del paesaggio capitolini, regalando scorci suggestivi e profumi intensi che attirano sguardi e fotografie, ma non è così innocuo. Dietro la sua bellezza così scenografica, si nascondono aspetti meno noti che meritano attenzione.

Roma, il fascino del glicine: tra estetica e botanica non è poi così innocuo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il glicine, appartenente al genere Wisteria, è una delle piante rampicanti più amate nei contesti urbani e nei giardini privati. Arrivato in Europa tra Ottocento e Novecento da Cina e Giappone, è capace di crescere rapidamente, superando anche i 10-20 metri e vivendo per decenni. Le sue infiorescenze a grappolo, dal caratteristico colore lilla-viola, creano effetti scenografici unici, trasformando cortili e vie cittadine in veri e propri set naturali.

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Ma questa crescita vigorosa è anche una delle sue caratteristiche più impegnative: il glicine è una pianta estremamente espansiva, con radici robuste e tralci che cercano continuamente nuovi appigli, rendendolo affascinante quanto difficile da gestire.

Attenzione a tossicità e gestione: i rischi da conoscere

Dietro l’incanto primaverile si nasconde un lato meno rassicurante. Il glicine è infatti considerato una pianta tossica in tutte le sue parti, con una concentrazione più elevata nei semi e nei baccelli, che contengono sostanze come la wisterina. Anche una piccola quantità ingerita può provocare disturbi come nausea, vomito, dolori addominali e debolezza, con sintomi che possono comparire entro poche ore.

Il rischio riguarda soprattutto bambini e animali domestici, attratti dalla forma dei baccelli o dalla presenza dei fiori. Non solo: la forza del glicine può diventare un problema anche per strutture e abitazioni, con radici e tralci capaci di danneggiare muri, pergole e pavimentazioni.

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