Cosa accade quando cultura e astrologia si incontrano? Roma diventa un viaggio su misura per ogni segno zodiacale. Scopri il tuo itinerario ideale.

Roma è una città nella quale storia, bellezza e mistero si susseguono a ogni angolo, ma cosa accade quando le stelle si mettono a indicare il cammino? Nasce un itinerario culturale unico, cucito su misura per ciascun segno zodiacale. Perché ogni segno vive l’arte in modo diverso: c’è chi la cerca nei dettagli, chi nella grandiosità, chi nell’emozione o nell’innovazione. E Roma, con la sua straordinaria varietà di musei, palazzi, chiese e scorci suggestivi, riesce a parlare a tutte le personalità, da quelle romantiche agli spiriti ribelli, dagli animi introspettivi a quelli avventurosi. Pronti a lasciarvi guidare dal vostro segno tra le meraviglie della Capitale? Scopriamo tutti gli itinerari nel nostro nuovo video!

