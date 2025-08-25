Roma non è solo Colosseo e Vaticano: The Guardian svela i luoghi nascosti della città eterna, angoli segreti pieni di storia e autenticità.

Roma è una città che non smette mai di sorprendere: chi la vive e la conosce sa che il suo fascino va ben oltre i suoi posti più iconici, come il Colosseo, la Fontana di Trevi o la maestosità del Vaticano. Tra vicoli, giardini e palazzi meno noti, la Capitale custodisce tesori nascosti che raccontano storie intime e suggestive, lontane dai flussi turistici di massa. A riconoscerne il valore è stato anche il quotidiano britannico The Guardian, che ha stilato una speciale classifica dei luoghi segreti più affascinanti della città, quei posti che i romani amano e che spesso i visitatori non scoprono. Dall’eleganza dei palazzi rinascimentali agli angoli verdi più tranquilli, fino a chiese e cimiteri colmi di poesia, ogni luogo è un invito a guardare Roma da una prospettiva diversa, più autentica e sorprendente. Scopriamoli insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE : — Roma segreta e gratis: 5 luoghi che puoi visitare senza spendere un euro

Photo Credits: Shutterstock