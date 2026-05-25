Roma accoglie 6.500 studenti per il ritorno dei Giochi della Gioventù: sport, scuola e delegazioni da tutta Italia.

Roma torna a trasformarsi in una grande arena scolastica e sportiva: nella Capitale sono attesi 6.500 studenti per il ritorno dei Giochi della Gioventù, appuntamento storico che rientra nel calendario nazionale con una nuova veste. Un evento pensato per mettere al centro ragazze, ragazzi, scuole e movimento, in una città pronta ad accogliere delegazioni da tutta Italia.

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Dal 26 al 29 maggio Roma ospita la fase nazionale dei Giochi della Gioventù 2026

I Nuovi Giochi della Gioventù tornano a Roma dal 26 al 29 maggio con la fase nazionale della manifestazione sportiva scolastica. L’evento porterà nella Capitale migliaia di partecipanti da tutte le regioni italiane: circa 5.000 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, insieme a insegnanti, accompagnatori e docenti di sostegno, per un totale di circa 6.500 persone.

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I ragazzi arrivano a Roma dopo un percorso iniziato durante l’anno scolastico, con fasi d’istituto, provinciali e regionali. Le delegazioni rappresentano quindi le eccellenze sportive scolastiche dei diversi territori. La manifestazione è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, realizzata da Sport e Salute con il supporto di istituzioni sportive e nazionali.

La manifestazione si apre il 26 maggio a Piazza del Popolo con la sfilata delle rappresentative, i saluti istituzionali, l’inno di Mameli e uno show tra musica e divertimento. Il 27 e 28 maggio spazio alle gare in più impianti romani: Stadio Olimpico, Foro Italico, Farnesina, Sapienza Sport, Acqua Acetosa e Tre Fontane.

Le discipline previste sono atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano, rugby tag, badminton, nuoto, baskin, sitting volley e pickleball dimostrativo. Accanto alle competizioni ci saranno laboratori, workshop e incontri su alimentazione, prevenzione, inclusione e primo soccorso. La chiusura è prevista il 29 maggio allo Stadio Olimpico, con premiazioni, Premio Fair Play e Premio Giochi della Gioventù 2026.

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