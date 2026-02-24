A Roma esiste un giardino segreto e gratuito nel cuore del centro storico: un’oasi silenziosa tra natura e storia, a due passi dal traffico.

A Roma c’è un giardino segreto. Si trova immerso nel centro storico della Capitale ed è un luogo sospeso nello spazio e nel tempo, in grado di sorprendere anche chi crede di conoscere già ogni angolo della città più bella del mondo. Anche perché si trova a pochi passi dal traffico e dalla frenesia urbana più pura, offrendo un angolo di ristoro silenzioso e inaspettato – e addirittura gratuito. Una vera e propria oasi verde nella quale la fanno da padrone lo scroscio dell’acqua e i suoni della natura. Ma dove si trova?

Roma: un giardino segreto inaspettato in un cortile rinascimentale che si trasforma in rifugio verde

Stiamo parlando del giardino di Palazzo Venezia, che rappresenta uno degli spazi più inaspettati del centro di Roma. Nato nel Quattrocento come cortile interno del palazzo voluto dal cardinale Pietro Barbo, futuro papa Paolo II, questo spazio era originariamente riservato alla residenza pontificia e poi alle ambasciate che nel tempo hanno occupato l’edificio. Solo nei secoli successivi il cortile venne progressivamente trasformato in un vero giardino ornamentale, arricchito da siepi, alberi e aiuole che oggi ne definiscono l’atmosfera raccolta e armoniosa.

Il complesso conserva una forte impronta rinascimentale: loggiati su due ordini, richiami all’architettura classica e proporzioni ispirate ai modelli dell’antica Roma rendono questo spazio simile a un viridarium, il giardino decorativo tipico delle domus romane. Al centro domina la scenografica fontana settecentesca realizzata da Carlo Monaldi, con la statua allegorica di Venezia nell’atto di gettare un anello nell’acqua, simbolo dello storico “sposalizio con il mare” celebrato dalla Serenissima.

Per molti anni questo luogo rimase quasi sconosciuto ai romani: negli ultimi decenni del ‘900 il giardino era stato addirittura trasformato in parcheggio per gli impiegati del palazzo. La svolta è arrivata nel 2016, quando un importante intervento di riqualificazione ha restituito lo spazio alla sua funzione originaria, riaprendolo gratuitamente al pubblico e trasformandolo in quello che oggi viene chiamato “Giardino Ritrovato” .

Photo Credits: Shutterstock