A poco più di un’ora da Roma c’è un giardino spettacolare: tra le peonie in fiore, la Tuscia sembra un paradiso lontano.

A poco più di un’ora da Roma, nel cuore della Tuscia, non tutti sanno che esiste un luogo che in primavera si trasforma in un vero e proprio paradiso fiorito: un giardino immenso, profumato e coloratissimo, dove le peonie diventano protagoniste assolute e regalano uno spettacolo naturale raro. Non serve volare dall’altra parte del mondo: basta raggiungere il viterbese per scoprire un angolo sorprendente, che sembra essere in grado di sembrare lontanissimo dalla città.

Il giardino delle peonie a Vitorchiano: a due passi da Roma una fioritura 2026 che lascia senza parole

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il giardino di peonie più grande al mondo si trova in Italia. Stiamo parlando del Centro Botanico Moutan che si trova a Vitorchiano, vicino Viterbo, ed è considerato uno dei più importanti giardini dell’intero globo dedicati alle peonie cinesi.

Si estende per circa quindici ettari e custodisce una collezione straordinaria: migliaia di piante, centinaia di varietà e numerose specie arbustive ed erbacee che trasformano la collina in un paesaggio orientale, anche se ci troviamo nel cuore della Tuscia.

Tra gli esemplari più affascinanti ci sono le peonie Rockii, originarie degli altipiani del Gansu, in grado di resistere anche alle temperature più rigide.

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Per quanto riguarda la fioritura 2026 il parco è visitabile dallo scorso 28 marzo e ancora per poco tempo, fino a domenica 31 maggio, tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9.30 alle 18.00. Il calendario segue tre grandi momenti: dal 1° al 25 aprile abbiamo visto le peonie suffruticose, dal 25 aprile al 10 maggio le Rockii, mentre fino al 25 maggio ci attendono le erbacee.

Il biglietto intero costa 5 euro, il ridotto 3 euro, con ingresso gratuito fino a 10 anni. Aperto anche il Colour Café nei weekend e nei festivi.

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