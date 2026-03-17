A Roma, ogni giorno a mezzogiorno il cannone del Gianicolo risuona in città. Il 17 marzo diventa tricolore, simbolo di memoria e identità nazionale.

Se c’è un un appuntamento quotidiano che Roma riconosce come proprio – in quanto unisce tradizione, storia e identità cittadina – è quello che si rinnova ogni giorno, allo scoccare del mezzogiorno, quando un suono potente attraversa la città e richiama l’attenzione di residenti e turisti: il colpo di cannone del Gianicolo.Ma in alcune occasioni speciali questo rito assume un significato ancora più simbolico, trasformandosi in un evento capace di evocare memoria, celebrazione e appartenenza nazionale. Come oggi, 17 marzo, quando lo sparo assumerà una forma del tutto differente.

LEGGI ANCHE: Non c’è niente di cool nel rivelare chi è Banksy

Lo sparo speciale del cannone del Gianicolo del 17 marzo: un colpo che racconta l’Unità d’Italia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Oggi, 17 marzo, in occasione del 165° anniversario dell’Unità d’Italia, il tradizionale sparo del Gianicolo si trasforma in una cerimonia straordinaria.

Leggi anche: — Frecce Tricolori a Roma il 17 marzo: orario e il motivo del sorvolo

L’Esercito organizza una salva di tre colpi di cannone che, invece del consueto singolo sparo, produce una suggestiva fumata tricolore: verde, bianca e rossa. Per l’occasione verranno impiegati tre obici del Comando Artiglieria, che renderanno il momento ancora più solenne e spettacolare. La celebrazione si inserisce in un programma più ampio che comprende anche gli onori al Milite Ignoto e le esibizioni delle bande militari in città.

Il tradizionale sparo di mezzogiorno affonda le sue radici nel 1847, quando Papa Pio IX introdusse il colpo di cannone per sincronizzare le campane delle chiese romane. Nel tempo, la tradizione si è spostata da Castel Sant’Angelo e Monte Mario fino al Gianicolo, dove dal 1904 continua a scandire la vita della città. Interrotto durante la Seconda guerra mondiale, il rito è stato ripristinato nel 1959 e da allora rappresenta uno dei simboli più riconoscibili di Roma, capace di unire passato e presente in un solo, preciso istante.

Photo Credits: Shutterstock