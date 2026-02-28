A Roma c’è una gelateria che permette a tutti di gustare il gelato appena preparato senza spendere un euro! Attenzione però: se ti presenti in ritardo, niente gelato gratis per te

Roma, che ne direste di un buon gelato e per giunta gratis?

Non è uno scherzo (mai vi illuderemmo in fatto di golosità): basta andare al posto giusto, da Gelato D’Essai da Geppy Sferra a Roma, nel giorno giusto e all’ora giusta.

Gelato gratis questo sabato pomeriggio

Geppy Sferra non smette mai di stupire. Dopo aver aperto le porte dei suoi laboratori ai piccoli studenti delle scuole, conquista residenti e turisti con un’offerta ghiottissima.

LEGGI ANCHE: — A Roma c’è la pasticceria senza zuccheri, ideale per chi è a dieta >>

L’iniziativa va avanti ormai da diversi anni: ogni sabato pomeriggio, chi si presenta alle 18.00 nelle sue due gelaterie può gustare un ottimo gelato gratis, senza spendere un euro.

E come poteva chiamarsi l’evento se non Carpe Diem? Grandi e piccini, dunque, potranno far esultare il palato con un prodotto artigianale, preparato con ingredienti selezionati, gustoso e altamente digeribile.

Gli appuntamenti da non perdere

Carpe Diem è una vera e propria degustazione a base di gelato – gratis, lo ricordiamo – che permette di assaggiare il prodotto direttamente dalla mantecatrice.

Particolarmente invitante il gusto scelto per il gelato gratis di questo weekend, SCOPRILO qui >>

Insomma, pronti a cogliere al volo l’offerta? Non serve che segnare l’appuntamento in agenda e…puntare la sveglia!

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>