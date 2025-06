Un’occasione da non perdere per assaggiare un gelato artigianale unico e gratuito.

A Roma ogni settimana c’è un appuntamento imperdibile per gli amanti del gelato artigianale: il sabato alle 18, la gelateria “Gelato d’essai” apre le sue porte per offrire gratuitamente un assaggio di gelato appena mantecato. Attenzione però: occorre essere puntuali!!!

Un’occasione unica per gustare un prodotto fresco e genuino, direttamente dal laboratorio.

L’iniziativa “Carpe Diem” nasce dalla volontà di far conoscere e apprezzare l’autentica artigianalità del gelato, offrendo a tutti la possibilità di assaporare un prodotto di alta qualità. Un vero e proprio rito che si ripete ogni settimana, un momento di condivisione e di piacere.

Dove e quando

L’appuntamento è fissato ogni sabato alle 18, presso le due sedi della gelateria “Gelato d’essai”

GALLERIA TOR DE SCHIAVI

via Tor de Schiavi, 295 – 00171 Roma

COLLI ANIENE

viale B. Bardanzellu 77 – 00155 Roma

“Carpe Diem” è un’iniziativa che va oltre la semplice degustazione. È un’occasione per scoprire i segreti della lavorazione del gelato artigianale, per apprezzare la qualità degli ingredienti e per vivere un’esperienza sensoriale unica. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti gli amanti del gelato.

Per scoprire i prossimi Carpe Diem, è sufficiente seguire la pagina Facebook del Gelato D’Essai