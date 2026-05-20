In una città come Roma esiste ancora un bar nel quale il gelato costa solo 1 euro: scopri dove si trova questo luogo storico della città.

Roma è una città decisamente complessa e multistrato, nella quale anche un caffè al tavolino di un bar può diventare una piccola voce di bilancio: ma proprio qui esiste ancora un posto in cui il gelato sembra resistere al tempo e agli aumenti, con il cono al prezzo di 1 euro, con panna gratis. Ci troviamo nel cuore di Trastevere, in un luogo abbastanza nostalgico per trasformare un dettaglio di bancone in una notizia virale. Il locale che lo fa è un indirizzo popolare e amatissimo della città, dove il prezzo del gelato racconta qualcosa che va oltre lo scontrino: una certa idea di Roma, semplice, diretta, accessibile.

Il gelato da 1 euro che fa parlare Roma: l’ultimo bar in città che lo fa ancora a questo prezzo

A far tornare virale la notizia è stato un post Facebook subito molto commentato: un utente ha raccontato di aver fatto scoprire a un’amica il Bar San Calisto di Trastevere, definendolo forse “l’ultimo posto di Roma” dove il cono costa ancora 1 euro.

Il post recita: “Ho fatto scoprire alla mia amica che il Bar San Calisto a Trastevere è, credo, l’ultimo posto di Roma in cui il cono costa 1 euro. E sì, ci puoi mettere i gusti che vuoi. E sì, certo, la panna è sacrosantamente gratis. E sì, è buonissimo. […] COSÌ DEV’ESSERE”.

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Ed è realmente così. Tanto che anche i gusti che offre sono quelli storici, ovvero nocciola, zabaione, fragola, limone, cocco e vino. Un’immagine che sembra uscita da un’altra epoca, ma che si trova ancora lì, a Trastevere.

La storia del locale aiuta a capire perché il caso colpisca così tanto. Il Bar San Calisto fu fondato nel lontano 1969. All’inizio era solo una serranda con accanto una merceria; poi il locale si allargò, fino a diventare un punto di ritrovo pieno di ricordi e quadri. E il cono da 1 euro non è soltanto un prezzo: è un piccolo simbolo di resistenza romana.

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