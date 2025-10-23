A Roma arriva Fuori Posto, il festival che dà voce alla Gen Z tra arte, musica e attivismo: dal 23 ottobre al Monk, ogni giovedì un dialogo sul futuro.

Roma si prepara ad accogliere “Fuori Posto – Dialoghi sull’orlo di una crisi generazionale”, la rassegna che mette al centro la voce della Gen Z attraverso una serie di incontri, performance, musica e riflessioni sul presente. Dal 23 ottobre al 27 novembre 2025, ogni giovedì al Monk, i giovani di Dominio Pubblico trasformeranno la crisi in un’occasione di dialogo e creatività condivisa.

Leggi anche: — Chris Soal al MAXXI: da semplici oggetti di scarto a opere d’arte che si rigenerano. La mostra gratuita a Roma che trasforma la percezione

Fuori Posto: il festival per la Gen Z di Dominio Pubblico

Il festival “Fuori Posto – Dialoghi sull’orlo di una crisi generazionale”, curato da Dominio Pubblico ETS, nasce come spazio aperto nel quale arte, attivismo e introspezione si fondono insieme per raccontare la complessità della Gen Z. Ogni appuntamento – totalmente gratuito e aperto al pubblico – alterna talk, performance e momenti musicali per affrontare temi come diritti civili, salute mentale, sostenibilità e inclusione.

Sul palco saliranno, tra gli altri, Giuliano Logos, poeta e campione mondiale di Slam Poetry; LOTTA, artivista climatica del movimento Ultima Generazione; e Giacomo Keison Bevilacqua, fumettista e autore di A Panda Piace… capirsi. A moderare gli incontri sarà Stefano Piccoli, fondatore dell’ARF! Festival del fumetto.

Protagonisti del festival sono i ragazzi e le ragazze della redazione U25 di Dominio Pubblico, che coordinano gli incontri nell’ambito di un percorso di partecipazione giovanile. Tra gli ospiti anche Giulia Ananìa, cantautrice e poetessa romana; il duo queer Playgirls from Caracas; e Aleksandros Memetaj, autore di Albania casa mia, insieme alla cantautrice Hallyx.

Ogni incontro è un dialogo tra generazioni e linguaggi diversi, trasmesso anche su UnderPark Radio, la web radio del Pigneto dedicata al confronto tra artisti e pubblico.

“Fuori Posto” è molto di più di semplice un festival: è un laboratorio di pensiero collettivo che invita Roma a ripensare il proprio futuro culturale, unendo impegno, arte e comunità sotto un’unica parola d’ordine — partecipazione.

Photo Credits: Shutterstock