La classifica 2026 di Time Out sulle venti città dove si mangia meglio al mondo vede il trionfo di Lima, Bangkok e Città del Messico. Per l’Italia è presente unicamente Napoli al 14° posto, che ha scalzato Roma grazie alla sua combinazione unica di tradizione, street food e prezzi accessibili.

Quando si parla di eccellenza gastronomica, l’Italia è abituata a sedere sul trono. Eppure, le classifiche internazionali sanno essere spietate e ricche di sorprese. La celebre rivista internazionale Time Out ha stilato la sua attesissima guida annuale dedicata alle 20 città dove si mangia meglio al mondo nel 2026.

Il verdetto per il nostro Paese è agro-dolce: nella prestigiosa lista compare una sola città italiana. E se state pensando alla Capitale, rimarrete delusi: non si tratta di Roma, bensì di Napoli.

Come è stata stilata la classifica

La graduatoria nasce da un imponente sondaggio globale che ha coinvolto oltre 24.mila residenti in 150 città di tutto il mondo, ai quali è stato chiesto di valutare l’offerta culinaria locale basandosi su criteri come la qualità dei ristoranti, la ricchezza della cultura gastronomica e l’accessibilità economica. I risultati sono stati poi vagliati, integrati e rifiniti dal network di critici gastronomici, editor ed esperti interni di Time Out.

Per garantire la massima varietà e rappresentare quante più culture possibili, la selezione ha applicato una regola ferrea: è stata scelta una sola città per ciascun Paese.

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Il podio globale: l’America Latina e l’Asia dettano legge

Il primo posto della classifica 2026 è stato conquistato da Lima. La capitale del Perù si conferma la regina indiscussa della gastronomia mondiale: i residenti e gli esperti ne hanno premiato la straordinaria biodiversità degli ingredienti, l’innovazione dei suoi chef e, non da meno, l’accessibilità economica, che la rende la meta più conveniente del lotto per mangiare fuori.

Subito dietro, sul secondo gradino del podio, si piazza Bangkok (Thailandia), elogiata per una cultura dello street food che non ha eguali sul pianeta e per la capacità di offrire sapori intensi a prezzi stracciati. Medaglia di bronzo a Città del Messico, una metropoli sempre più cosmopolita dove la tradizione dei mercati rionali e dei famosissimi tacos al pastor convive con una nuova e celebratissima generazione di ristoranti stellati.

L’Europa si affaccia subito fuori dal podio con Londra (4° posto), definita una delle scene più multiculturali e di qualità al mondo nonostante i costi elevati, seguita a ruota dalla vivace e catalana Barcellona (5° posto).

Napoli difende l’onore italiano (al 14° posto)

Per trovare l’Italia dobbiamo scendere alla posizione numero 14, dove brilla Napoli. Essendo l’unica rappresentante del Paese proprio a causa della regola “una città per nazione”, all’ombra del Vesuvio è spettato il compito di tenere alto l’onore della cucina tricolore, superando concorrenti storiche come Roma, Firenze o Bologna.

Secondo il sondaggio, a far innamorare i residenti e gli esperti non è stata soltanto l’iconica pizza con il suo cornicione perfetto. Napoli ha conquistato tutti grazie a una proposta gastronomica a 360 gradi che include la croccantezza dei fritti del cuoppo, la ricchezza del casatiello, l’aroma intramontabile dell’impepata di cozze e i dolci della tradizione come il babà al rhum e la pastiera. Inoltre, una menzione d’onore è andata alla straordinaria qualità delle sue pasticcerie, caffetterie e dei suoi locali storici, dove il cibo è un rito quotidiano accessibile a tutti.

Curiosamente, un gradino sotto Napoli, al 15° posto, si posiziona New York, la cui scena gastronomica viene lodata per i suoi storici bagel, i panini con il pastrami e… per la pizza, frutto proprio dell’eredità lasciata dagli immigrati italiani nel corso del Novecento.

La Top 20 completa del 2026

Di seguito la lista completa delle venti città regine del buon cibo secondo Time Out:

Lima (Perù) Bangkok (Thailandia) Città del Messico (Messico) Londra (Regno Unito) Barcellona (Spagna) Ho Chi Minh City (Vietnam) Melbourne (Australia) Pechino (Cina) Atene (Grecia) Lisbona (Portogallo) Città del Capo (Sudafrica) Osaka (Giappone) Bengaluru (India) Napoli (Italia) New York (Stati Uniti) Hong Kong Buenos Aires (Argentina) Marsiglia (Francia) Copenaghen (Danimarca) Medellín (Colombia)

Un elenco che dimostra come il turismo gastronomico globale si stia muovendo sempre più verso l’autenticità, lo street food e l’incontro tra culture diverse. E sebbene la presenza di una sola italiana possa far storcere il naso ai puristi, Napoli dimostra che l’anima verace e saporita della nostra cucina sa ancora come farsi valere nel mondo.

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